Tetemes összeget, 234 millió forintos befektetést szerzett a Hiventurestől és a Kék Bolygótól a vízelemző okosműszert fejlesztő Water MiniLab – tudtuk meg a magyar startup pénzügyi igazgatójától, Óré Dánieltől.

A négytagú alapítócsapat 2020-ban, egy egyetemi versenyt követően indította útjára a vállalkozást, amely ma már nemcsak a hazai, de a nemzetközi piacon is aktívan keresi új ügyfeleit. Szombathy Péter ötletgazda látja el az ügyvezetői feladatokat, Czipó Bernadett felel a laboratóriumi mérésekért és a minőségbiztosításért, Pasics Richárd fejleszti a cég szoftveres megoldását, felügyeli a telepített eszközök megfelelő kommunikációját, míg Óré intézi az üzletfejlesztéssel, befektetésekkel kapcsolatos teendőket.

A Water MiniLab által megtervezett vízelemző készülék képes emberi beavatkozás nélkül precíz és pontos vizsgálatokat végezni a víz minőségét és egyes kémiai paramétereit illetően. Az automatizált és adatalapú méréseknek köszönhetően környezetbarátabb, költséghatékonyabb működés érhető el a szennyvíziparban, illetve a vízipar más területein.

Kutatásaik szerint évente legalább kétmillió forintot spórolhatnak meg a telephelyek az eszközükkel, emellett 10 tonna vegyszer- és 25 tonna szén-dioxid-kibocsátás kerülhető el.

Fontos kiemelni, hogy ez a megoldás valós idejű elemzésen alapul, ami erőforrást takarít meg a felhasználóknak, ugyanis így a szennyvizet nem kell elszállítani és laboratóriumi körülmények között megvizsgálni. A műszer alapjául szolgáló, saját fejlesztésű szoftver telefonról és számítógépről egyaránt elérhető, ezért könnyen és mobilisan lehet követni a vízminőséget.

„Ma még mindig sok helyen az történik, hogy egy dolgozó kimegy a szennyvíztelepre, mintát vesz a szennyvízből, majd eljuttatja azt a laboratóriumba, ahol elvégzik a szükséges méréseket – mondta a Világgazdaságnak Óré Dániel, hozzátéve, a Water MiniLab automata műszerének mérései a mintavételi helyen történnek meg, a felhőalapú kommunikációval pedig azonnal elérhetővé válnak az adatok. – Ez a folyamat a legtöbb esetben több órát, de akár teljes napokat is igénybe vehet, eközben megváltozik a szennyvízminta minősége, így egyrészt pontatlanok lehetnek a mérések, másrészt a telep üzemeltetői is csak utólag értesülnek az eredményről.”

A KSH adatai szerint Magyarországon a települési szennyvíztisztítási index értéke – amely a települési szennyvízkezelés fejlettségének mértékét mutatja be, figyelembe véve a tisztítási hatásfokot – 2000 és 2020 között mintegy 58 százalékponttal csökkent a magas hatékonyságú (legalább biológiai fokozatú) szennyvíztisztító telepek üzembe helyezésével. Ez a mérőszám Komárom-Esztergom megyében és Budapesten a legkedvezőbb (11 és 9 százalék), de Fejér (18), valamint Veszprém (16) megyében is jónak mondható. A mutató értéke Tolna és Bács-Kiskun (52) megyében a legrosszabb.

A startup munkatársai szerint Magyarország rendkívül szerencsés helyzetben van vízellátás szempontjából. Mint mondják,

itthon jellemzően könnyen és olcsón lehet jó minőségű ivóvízhez jutni, ám a fogyasztói szokások is ehhez igazodnak, így sok esetben nem figyelünk oda a tudatos, takarékos és fenntartható vízfelhasználásra.

Azokban az országokban, ahol a vízhiány és a megfelelő minőségű ivóvíz elérése egyre nagyobb kihívás, sokkal tudatosabban használják az ivóvizet az emberek. Arra számítanak, hogy a következő években hazánkban is ebbe az irányba mozdulnak majd el a vízfelhasználási szokások.

A projekt által képviselt zöldinnováció összhangban áll a tavalyi évben 3,488 milliárd forint nettó árbevételt regisztráló, manapság már 155 milliárd forint keretösszeget meghaladó kockázatitőkealap-kezelő Hiventures, továbbá az Áder János korábbi köztársasági elnök által alapított Kék Bolygó befektetési politikájával.

A Kék Bolygó Alapítványt is kezelő Kék Bolygó Tőkealapok együttes jegyzett tőkéje 15,5 milliárd forint.

A 234 millió forintos befektetés felhasználásának két fő fókusza lesz a Water MiniLabnál: a gyártás megszervezése és az értékesítés felgyorsítása. Ennek megvalósításához saját értékesítési csapatot szerveznek, és viszonteladókkal is együttműködnek. Az összeg elsősorban a hazai terjeszkedést teszi lehetővé, de eltökélt céljuk, hogy jövőre már külföldön is telepíteni tudjanak majd mérőműszereket. Az ötéves tervbe az is beletartozik, hogy Európa három legelismertebb vízanalitikai vállalatának egyikévé nőjék ki magukat.

Általában három helyszínen folyik a munka náluk: a műhelyben történik a mérőműszer összeszerelése és a precíziós elemek tesztelése, a laboratóriumban végzik a tesztméréseket, kísérleteket, és az irodában zajlanak a műszaki tervezéshez, értékesítéshez és pénzügyekhez kapcsolódó feladatok. Emellett sokat járják az országot, és bemutatják a technológiát magyar, valamint nemzetközi cégeknek.