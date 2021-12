Szinte napra pontosan egy éve kerültek piacra a játékkonzolok új generációjának képviselői, és a tavaly november debütálás óta lényegében folyamatosan hiány is van belőlük. Ez csak részben tudható be a hatalmas érdeklődésnek, abban, hogy szinte alig lehet találkozni velük a boltok polcain, vagy a webáruházak kínálatában az is szerepet játszik, hogy

a globális szinten egyre nagyobb gondokat okozó chiphiány, illetve a logisztikai problémák ezt a szegmenst sem hagyták érintetlenül.

A Microsoft Xbox Series X globális debütálása tavaly november 10-én történt meg és bár a társaság 2015 óta nem hozza nyilvánosságra, hogy mennyit értékesít a konzoljaiból, azért szerencsére alkothatunk némi képet erről.

Fotó: Jung Yeon-je / AFP

Daniel Ahmad, a Niko Partners elemzője a vállalat legújabb üzleti jelentése alapján adott egy becslést, ami szerint eddig valamivel több, mint 8 millió kelhetett el a Series X és Series S készülékekből. További érdekesség, hogy számításai szerint az Xbox Game Pass előfizetések száma már 20 millió fölött jár. Összehasonlításként, az előző generáció, az Xbox One-ból az első egy évben közel tízmilliót értékesítettek.

A Sony két nap késéssel, tavaly november 12-én kezdte forgalmazni a PlayStation 5-öt (PS5) és a japán cég esetében már pontosabb adatokkal rendelkezünk, hogy mennyit is sikerült eladni belőlük.

A szeptemberben zárult negyedévben 3,3 milliót szállítottak le a társaság újgenerációs konzoljából, míg a debütálás óta összesen 13,4 millió került a kereskedőkhöz, azt ugyanakkor pontosan nem tudjuk, hogy ezekből mennyit vásároltak meg a fogyasztók.

Figyelembe véve, hogy mekkora az érdeklődés a termék iránt és ha elérhetővé válik akár fizikai üzletben, akár online egy-egy kisebb tétel, azt azonnal elkapkodják, valószínűleg ennek a mennyiségnek a túlnyomó része már a játékosoknál van.