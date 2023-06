Változatlan helyszínen, a szokásosan nagy érdeklődés mellett nyílt meg ma délután, és tart nyitva egész hétvégén az MBH Bank Gourmet Fesztivál a Millenárison. A rendezvényen mintegy 50 étterem vesz részt az ország különböző településeiről, és tucatnyi cukrászda is képviselteti magát.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az eseményt a Covid miatt 2020-ban és 2021-ben sem tudták megrendezni, vagyis – bár a mostani a 11. Gourmet – valójában 13 éves múltja van. A tavalyi téma a korábban elmaradt örökség volt, idén viszont a jövő nemzedéke lett a vezérfonal, amit a résztvevők szabadon értelmezhettek ezúttal is.

A „legfinomabb fesztivál” a gasztronómiai élet meghatározó szereplőinek találkozópontja egyben, a nagy séfversenyeket leszámítva aligha van még egy olyan hely, ahol ennyi konyhafőnök, kreatív séf és reményteljes fiatal tehetség találkozik, mint most, a Millenárison.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Gourmet Fesztiválon több, a Michelin-kalauzban szereplő – ajánlott és csillagos – étterem is kínál kóstolót, így

nagy valószínűséggel botlik bele a látogató akár több Michelin-csillagos séfbe itt,

de étterem-tulajdonosokba, szállodaigazgatókba és a hazai turizmus-vendéglátás ismert és kevésbé ismert szereplőibe egészen biztosan. A civil, vagyis a csúcsgasztronómiára vevő közönség is látványosan évről évre népesebb, ami fontos alapot, illetve masszív keresletet biztosít a szektor régi és új piaci szereplőinek.

Ez most Magyarország legmenőbb szakmája, még fesztivált is rendeznek a fiataloknak A legfrissebb trendeknek megfelelően a fiatalok kapnak főszerepet az idei Gourmet Fesztiválon, amelynek névadó támogatója az OTP Bank helyett az MBH Bank lett. A leghíresebb magyar séfek szerint egyre több fiatal tartja menőnek a szakmát, ám abba nem feltétlenül gondolnak bele, mennyi munkát kell beletenni ahhoz, hogy valaki sikereket érjen el.

A mintegy 200-féle étel és desszert a központi témának megfelelően a jövő nemzedéke köré szerveződik. Az újragondolt hagyományos ételek – mint a hortobágyi húsos palacsinta, a paradicsomos káposzta, a hideg kovászos tökfőzelék, a lecsó és a mátrai borzaska – is szerepelnek az alkalmi étlapokon. A desszertkínálat is rendkívül gazdag, a nagymama szilvásgombóca, az igazi zserbó és az eredeti macskanyelv – töltött változatban is – kitűnik a választékból.

A törzskiállítók mellett több új vidéki étterem is részt vesz a fesztiválon, ami felér egy országkóstolóval

– hangsúlyozták a szervezők.

A mai nyitónapon sem maradt el a Gourmet Fesztiválokon szokásos zápor, de a nyitás utáni órákban fokozatosan nőtt a látogatók száma, és az időjárás is kedvezőre fordult.