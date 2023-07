Nem akarnak hazajönni a Rodoszon nyaraló magyarok, nincs lemondás a következő turnusokra sem

Kék és piros zónára osztották a hatóságok Rodoszt, a kék zónában biztonságos az élet, minden szolgáltatás működik, a repülőtér is folyamatosan üzemel,

a Rodoszról hazaszállított 80 magyar turista 90 százaléka egyéni utasként foglalt szállást és repülőjegyet

– tudtuk meg Bakó Balázstól, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) szóvivőjétől. Hétfőn tucatnyi Rodosz szigeti település került fel a magyar Konzuli Szolgálat I-es, utazásra nem javasolt országok és térségek listájára, ezek mindegyike a piros zónában található.

A továbbra is Rodoszon lévő magyarok a hatóságok által biztonságosnak minősített kék zónában vannak,

ahol minden étterem és bár üzemel, csak a reggeli és esti kisebb áramkimaradások és az időnkénti víznyomáscsökkenés emlékeztet a sziget másik felén kialakult rendkívüli helyzetre.

Rodosz, itt teljes pompájában.

Fotó: Shutterstock

Az IBUSZ Rodoszon tartózkodó telepített idegenvezetőjétől származó információk szerint az utasok teljesen nyugodtak, sőt, a szokásosnál nagyobb számban jelentkeznek fakultatív programokra, például a környékbeli kis szigetekre szervezett hajókirándulásokra. Autót is sokan bérelnek, hogy bejárják a szigetet. A veszélyes részekre senki sem juthat be, az oda vezető utakat a hatóságok lezárták, vagyis a helyismerettel nem rendelkezők is biztonságosan közlekedhetnek.

A hozzátartozók és barátok rendszeresen írnak és hívják a Rodoszon nyaralókat, akik kivétel nélkül arról számolnak be, hogy jól vannak és jól érzik magukat ott – mondta Termes Nóra. Az IBUSZ hálózati igazgatója elmondta: a következő turnusra befizetett utasaik közül senki sem mondta le a szombati indulást, miután kellő alapossággal tájékoztatták az érdeklődőket a kinti helyzetről.

Felelős utaztatóként azonnal leállítanák a rodoszi kiutaztatást, ha bármilyen módon veszélyben látnák ügyfeleiket

– hangsúlyozta a szakember.

A következő két hétben egy meg nem nevezett utazási iroda körülbelül húsz magyar utasát érinti Rodosz déli részének lezárása, ők érvényes szerződés alapján vagy másik helyre, vagy másik időpontra díjmentesen átfoglalhatnak, miután szálláshelyük az I-es zóna területén van – összegezte Bakó Balázs.

Ha Rodoszra készül, itt nézheti meg, épp hol van tűz, már nem sok helyen – interaktív térkép Miután továbbra sem szerepel a hivatalosan nem ajánlott úti célok listáján Rodosz, csak bánatpénz fejében lehet lemondani az oda befizetett nyaralást. A legtöbb magyar a sziget teljesen biztonságosnak mondott részén pihen, a tüzek mozgásáról a NASA folyamatosan frissülő térképén érdemes tájékozódni. Az úti cél besorolásáról pedig a Külügyminisztérium oldalán.

Hasznos tanács, hogy

a külföldre utazók regisztráljanak a Konzuli Szolgálat honlapján, hogy szükség esetén telefonon is tudják őket értesíteni

– hangsúlyozta a MUISZ szóvivője. A friss híreket figyelni bárhol a világon fontos, nem csak Rodoszon.

A görög szigeten is létkérdés a mielőbbi sikeres tűzoltás, hiszen a helyi bevételek majdnem kizárólag a turizmusból származnak.

Hova nem ajánlott utazni?

A görögországi tűzveszély következtében az alábbi városok kerültek fel a Konzuli Szolgálat I. fokozatú, utazásra nem javasolt országok és térségek listájára 2023. július 24-én: a Korfu északkeleti részén található Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia és Sinies térség Katavolo, Kentroma, Tritsi, Kokokila, Sarakiniatika, Plagia, Kalami, Vlachatika, Kavalerena. Rodosz délkeleti része, Kiotari, Gennadi, Vati, Pylonas, Laerma, Apollona, Platania, Lardos, Lindos, Kalathos Malona, Asklipio, Pevkos, Massari, Haraki.