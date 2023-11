Horvát tengerpart: hatalmas vihar tombolt a magyarok kedvelt nyaralóhelyein – videó

Több horvát várost is elöntött a víz, miután Dalmácia- és Isztria-szerte megemelkedett a tengerszint a Ciarán szélvihar nyomán. Sibenik történelmi központjának egy része is víz alá került, és nem volt jobb a helyzet Splitben sem, ahol több ház megrongálódott, de jelentős károk keletkeztek Opatijában is. A magas tengerszint Hvar, Brac, Vis és Korcula szigetén is problémákat okozott a helyi sajtó beszámolója szerint.

1 órája | Szerző: VG/MTI