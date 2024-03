Július 31-ig biztos, hogy a teljes ház zárva lesz, de augusztus 1-jétől részleges nyitvatartást terveznek az első és második emelet megnyitásával, szilveszterre pedig a teljes ház újranyitását tervezi a visegrádi szálloda – tudta meg a Szallas.hu-val egyeztetett tulajdonosi terveket a Silvanus Hotellel kapcsolatban a függőben lévő foglalásokról érdeklődve a Világgazdaság.

A tűz martalékává lett, megsemmisült felső szint.

Fotó: Ladóczki Balázs / Origo

A súlyos tűzkár miatt zárva tartó Silvanus Hotelbe korábban közvetlenül a Szallas.hu-n keresztül érkezett, július 31-ig bent lévő foglalások esetén azonos áron átcsekkolhatnak augusztus 1. és december 23. közöttre máshova, vagy visszakapják a befizetett előleget és kötbért is – tájékoztatott Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője.

Időközben ellenőrizték és összesítették a Szallas.hu silvanusos foglalásait, amiből összesen 61 olyan van, amihez tartozik előleg, és az érkezés július 31-ig szól.

A Szallas.hu silvanusos foglalásainak pénzügyi részét kétféle módon tudják rendezni:

a vendég dönthet úgy, hogy későbbi dátumra módosítja foglalását,

vagy ha nem szeretne egy távolabbi dátumra foglalni, akkor a befizetett összeget visszautalják és a foglalást lemondják.

Fotó: Hotel Silvanus / Facebook

A Szallas.hu oldalon a hotel lezárta a kapacitásait egy évre előre, és korlátozottak a hozzáférési lehetőségek, de amint hozzáférnek a Hostware rendszerükhöz (PMS), a vendégeket is tájékoztatni fogják– ez már valószínűleg el is kezdődött.

Amint konkrét dátumot tudnak közölni a nyitást illetően, azonnal írásban is tájékoztatnak minket

– jelezte a Szallas.hu szóvivője.

A húsvétra, tavaszi szünetre, de akár a mostani hosszú hétvégére is van még bőven kapacitás Visegrádon, és egyéb wellnesházakban is. A Dunakanyarra, illetve a mostani hosszú hétvégére a több mint 400 ajánlat egynegyede még foglalható, vagyis akik a környéken, a Dunakanyarban terveznek pihenni, és a Silvanus Hotelbe készültek, még találnak szállást a közelben, akár az utolsó pillanatban is.