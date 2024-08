Nemcsak Orbán nyaral az Adrián: elözönlötték a magyarok Horvátországot – megjöttek az első számok

A tavalyi évhez képest több vendég érkezett a Kvarner-öbölbe Szlovéniából, Magyarországról és Lengyelországból, viszont kevesebben Németországból – írja az Index.hr a Horvát Idegenforgalmi Közösség tájékoztatására hivatkozva, amely összegezte a főszezon eddigi számait.

Elözönlötték Horvátországot a magyar turisták / Fotó: AFP

A Tengermellék-Hegyvidék megyében (Primorsko-Goranska), ahol a Kvarner-öböl is található, júliusban 740 ezer turista tartózkodott, akik 5,1 millió vendégéjszakát töltöttek el, ez 5 százalékkal kevesebb turistát és 2 százalékkal kevesebb vendégéjszakát jelent, mint amit tavaly júliusban regisztráltak.

Ezzel párhuzamosan hat százalékkal nőtt az ötcsillagos szállodákban eltöltött vendégéjszakák száma, miközben a háromcsillagos létesítményekben három százalékkal csökkent.

Mindez alátámasztja azt, amiről korábban a Világgazdaság is írt nemrégiben. A Kvarner-öbölben lévő Crikvenicán több vendéglátós borzasztó szezonról számolt be, volt, aki egyenesen az elmúlt húsz év legrosszabb idényének nevezte a mostanit. A képet azonban erősen árnyalja, hogy sok turista a jobb ár-érték arány miatt a magasabb szolgáltatások felé mozdult el az elmúlt időszakban, emiatt a szállodák sokszor szinte telt házzal működnek, miközben az apartmanok gyakran üresen állnak. Ez köszön vissza a mostani adatokban is: augusztus első öt napján a tavalyihoz képest 3 százalékkal több vendégéjszakát töltöttek a turisták a szállodákban, és 8 százalékkal kevesebbet a kempingekben és apartmanokban.

Mint ismert, jelenleg Orbán Viktor miniszterelnök is Horvátországban tartózkodik, ő azonban nem a Kvarner-öbölben, hanem jóval délebbre, Dalmáciában, egészen pontosan Sipan szigetén.

Több százezer magyar volt már tavaly is az Adrián

Tavaly összesen 728 ezer magyar beutazó érkezett Horvátországba, 21 százalékkal több, mint 2022-ben. Honfitársaink legkedveltebb úti célja a Kvarner-régió, Isztria, Zadar és környéke, valamint Split régiója volt.

A Kvarner-öböl területén tavaly megdőlt az eddigi rekord, több mint egymillió vendégéjszakát töltöttek ott a magyarok.

Az egyes településeket illetően Crikvenica, Vir, Rovinj, Porec és Opatija, valamint Medulin volt a mieink által leglátogatottabb. Bár sok honfitársunk megy nyaranta Horvátországba, mégsem mi vagyunk a legnagyobb küldő ország. A németek 23,6 millió vendégéjszakát töltöttek el, Magyarország 3,6 milliós vendégéjszakával csak a kilencedik legnagyobb küldőországnak számít.