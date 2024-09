Őszi nyaralás: egyre több magyar utazik főszezonon kívül

Az ősz egyre fontosabbá válik a turizmusban, hiszen ez az időszak jókora forgalmat és bevételt generál – derült ki a Groupama Biztosító közleményéből. Már a magyar utazók körében is megfigyelhető ez a globális trend, ugyanis mind többen részesítik előnyben a főszezonon kívüli időszakokat.

Az őszi Párizsba is szívesen látogatnak a turisták / Fotó: Hans Lucas via AFP

Aki teheti, az őszt választja

Ma már a magyar utazók 43 százaléka választ utazást a nyári hónapokon kívül, negyedük pedig kifejezetten elkerüli a főszezont. Közülük legtöbben az őszt részesítik előnyben, míg a téli utazások a legritkábbak. Az ezer fő megkérdezésével készült kutatásból kiderül, hogy a főszezonon kívüli utazást preferálók legfőbb indokai az alacsonyabb árak, valamint a tömeg és a forróság elkerülése.

Nem mindenkinek van lehetősége főszezonon kívül utazni: a válaszadók 40 százalékánál akadályozó tényező, hogy a gyerekeknek nyáron van hosszabb iskolai szünet, amit a munkaadók is figyelembe vesznek a szabadságolás tervezésénél. Így leginkább azok választják az őszt, akik munkájuk vagy élethelyzetük miatt rugalmasabbak, például a 60 év felettiek, az inaktívak, az alacsonyabb jövedelműek, illetve a gyermek nélküli családok.

„A mi adataink is megerősítik ezt a trendet: minden ötödik megkötött utasbiztosítás a szeptemberi-októberi hónapokhoz kapcsolódik. Emellett összességében is nő az értékesített utasbiztosítások száma, ami köszönhető az egyre nagyobb tudatosságnak is, ugyanis az utazók fele ma már soha nem indul el utasbiztosítás nélkül, további 26 százalék pedig legalább időnként köt – mondta Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem életbiztosítás termékmenedzsment vezetője.

Nő a népszerűségük a kellemes klímájú úti céloknak

A nyári hónapok továbbra is sokak számára a legvonzóbbak, számukra elképzelhetetlen, hogy nyaralásukat más időszakra tervezzék. A válaszok alapján a gazdag programkínálat és a hosszabb nappalok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az utazók 57 százaléka továbbra is kizárólag a nyarat választja külföldi utazáskor.

A változó szokások és az évről évre forróbb nyarak már az utazási irodák gyakorlatára is hatással vannak; érezhetően többen keresik a hűvösebb, északi úti célokat, valamint a szezonon kívüli ajánlatokat. A nyári hónapokban egyre népszerűbbek az észak-európai hajóutak, vagy olyan kellemes klímájú desztinációk, mint például az Azori-szigetek. Az eddig jellemző szezonok határai is elmosódni látszanak: a mediterrán tengerpartokon például akár még októberben is nyári idő és fürdőzésre alkalmas tengervíz várja az utazókat, míg tendenciává vált az is, hogy a távoli, trópusi nyaralóhelyek nyári hónapjai az esősebb évszak ellenére is keresettek – mondja Molnár Judit, az OTP Travel ügyvezetője.