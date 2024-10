Fügés és gesztenyés ételekkel, Michelin-csillagokkal csábít az őszi Balaton – összegyűjtöttük a friss fesztiválmenüt

Az ősz legbalatonibb gasztrofesztiváljaként beharangozott esemény számokban

2 nap

15,5 ezer négyzetméter közvetlen vízparti terület

30 kiállító a magyar gasztronómiai élet meghatározó szereplői közül

5 ezer (remélt) látogató

3 zenei fellépő

5 Michelin-érintett vendéglátó egység

Mészáros Ádám 2 Michelin-csillagos magyar chef (Bistro Sparhelt)

7 magyarországi régió gasztronómiai főszereplői.

A rendezvény helyszínén túl a badacsonyi vendéglátóhelyek is készülnek fügés étel- és italválasztékkal is, a szervezők reményei szerint a fesztivál egész Badacsonyt felpezsdíti majd.

Őszi iskolaszünet a Balatonnál

A balatoni régióban

ezekben a hetekben zajló, több tucat kulináris és borfesztiválot minden évben több tízezer turista látogatja meg,

és van olyan halloweenesemény, amelyre minden évben ezrek látogatnak el szellemes jelmezben.

Az őszi iskolai szünet idején zajlik majd a

Bortriatlon Badacsonyban (2024. október 25–27.)

Borzongásfesztivál Balatonfűzfőn (2024. október 26.)

Füred Kapitány félelmetesen jó kincsvadászata Siófokon (2024. október 26.)

halloweenparti Zánkán (2024. október 31.)

tökfesztivál Tihanyban (2024. október 25. és november 3.)

A Balatonnál is fel kell készülnie mindenkinek a fogyasztói attitűdök változására, az eddigieknél jóval több információt kell átadni a potenciális turistáknak azzal kapcsolatban, hogy mennyi minden történik a régióban ősszel is – hangsúlyozta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

Más motivációval, mint nyáron, de egyre inkább van miért ősszel is a Balatonhoz utazni / Fotó: Shutterstock

A szakértő szerint ezt a munkát segíti például a NyitottBalaton.hu oldal, amely az éppen aktuális újdonságokra hívja fel a figyelmet, és fontos szerepe van a VisitBalaton365.hu oldalnak, amely például az őszi fesztiválokat és a kulináris események összességét igyekszik összefogni.

A portálon 1500 olyan szállás- és vendéglátóhelyet, valamint egyéb attrakciót gyűjtöttek össze, amelyek egészen biztosan nyitva vannak ebben az évszakban is. Az itt található információknak köszönhetően könnyebben el lehet igazodni a régió őszi kínálatában is, így most

azok is elindulhatnak a régióba, akik eddig kevésbé látták át, hogy milyen sokszínű a Balaton ősszel

– mondta a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.