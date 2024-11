SZÉP-kártyások, figyelem: 20 százalékkal olcsóbb lehet a szállásdíj a holtszezonban

Több mint 300 hazai szálláshely-szolgáltató kínál a jövő január–februári foglalásokból 20 százalékos kedvezményt azon vendégek számára, akik a fizetéshez SZÉP-kártyájukat is használják. A Visit Hungary téli kampánya azért is érdekes, mert a kampány éppen abban az időszakban indul, amikor a SZÉP-kártya-keret 50 százalékát már lakásfelújításra is el lehet költeni.