Adventi utazási tippek – Zakopane szerepeljen a listán

Modernitás és antikvitás

A Krupówki utca a városka fő látványossága, a nyomvonala nagyon régóta változatlan, ez egyben a központ is. Síszezonban szinte lehetetlenség beülős helyet találni, a várost egész évben 2,5 millióan látogatják különösen télen nagy a forgalom, így joggal kiérdemelte Lengyelország téli fővárosa címet. Az ódon alpesi faházak szinte mindegyike felújított és modernizált, követve a hagyományos enteriőrt, így a turistának az a képzete támad, hogy valóban belecsöppen egy olyan közegbe, ahol megállt az idő. Ugyanakkor a város körül zajlott az élet, hiszen itt található a környék legmodernebb síugró sánca és a központból a Gubalowka (Gubałówka) hegyre a legmodernebb sikló visz fel (1123 méterre), olyan, mint amilyen Grazban megy a hegyre, vagy Prágában a felújított Petřín sikló. A Gubalowka tetejére épült látogatóközpont kísértetiesen hasonlít a svájci alacsonyabb, kirándulható hegyek tetején levőkre. Nem véletlen a svájci hasonlat, az egész városka szerkezete, építészete nagyon hasonlít a dél-svájci alpesi városokéra.

Fotó: Hőnyi Gyula

A fejlesztések most is tetten érhetőek, a város turisztikai központjai folyamatosan fejlődnek, bővül a kapacitás és bővül a szolgáltatás is. Zakopane egyetlen pontján köszön vissza Kelet-Európa, méghozzá a Gubalowka tetején levő séta útvonal mentén kiépült bódé sor, amelyet nyugodtan lehetne Zakopane „Petőfi sétányának” is nevezni. Visszatérve a városba, érdemes vásárfiát nézni, a sikló bejáratától 50 méterre van a kézműves piac, amelynek több mint a fele sajt. Meglepően olcsón, kifejezetten a kelet-európai pénztárcákhoz igazított áron lehet csemegét vásárolni.

A közlekedés

Az elmúlt 35 évben nem rövidült a menetidő. Egyrészt nincs közvetlen vonatjárat Budapestről Zakopanéba, másrészt repülővel sem egyszerűbb más lengyel városokból megközelíteni a helyet. Így marad az autós, vagy buszos közlekedés, amely a GPS szerint 5 és fél óra. (316 kilométerről beszélünk, nagyjából Brno távolság.) Ám mivel a rövidebb úton (Kassa felé is lehet kerülni az M3-ason plusz 100 kilométerrel hosszabb, ugyanannyi idővel) mindössze 20 kilométer gyorsforgalmi útszakaszt tartalmaz Szlovákiában, a menetidő nagyban függ a kamionforgalomtól. A GPS által megjelölt 5 és fél óra inkább hat, de ha két megállóval tervez az utas, lehet bőven több, mint 6 óra. Ez egy kicsit riasztó, pláne télen, hiszen Donovali szerpentinjein a hóban jelentősen lelassul a forgalom, tehát nagy türelem kell a Zakopanei érkezéshez. Akkor lesz igazán érdekes a város, ha a Szlovák oldalon elkészülnek a gyorsforgalmi utak, ekkor a menetidő is jelentősen csökkenhet.