Megkezdték Európa legnagyobb intermodális termináljának építését Fényeslitkén

A 125 hektáros terület megvásárlását követően megkezdték a fényeslitkei East-West Gate (EWG) intermodális kombiterminál építését. Az EWG Európa első, saját 5G-hálózatot használó, zöld technológiára épülő, vasúti nyomtávváltáson alapuló intermodális kombiterminálja lesz, amely átadását követően elméleti kapacitását és területét tekintve is a legnagyobb ilyen létesítmény lesz a kontinensen. A terminál évente akár 1 millió darab 20 lábas konténert (TEU) is tud majd kezelni. Üzembe helyezésekor 15 ezer négyzetméter raktárterület szolgálja ki az ügyfeleket. A 22 milliárd forintos magánberuházáshoz a Magyar Állam 2,95 milliárd forint munkahelyteremtő támogatást nyújt. Az EWG-terminállal Magyarország aktív részese lehet a Kína és Európa közötti Új Selyemút kontinentális forgalmának, és új lehetőségek nyílnak meg a Kínába irányuló export számára is.