Több magyarországi benzinkutat is bezártak

A koronavírus-járvány miatt az egész országban lecsökkent az üzemanyag-fogyasztás. Hiába a rekordalacsony üzemanyagárak, a forgalom annyira visszaesett, hogy a cégek megkezdték a kúthálózat működésének optimalizálását. Az országban 15 Shell benzinkút függesztette fel a tevékenységét, amelyek között van fővárosi és vidéki töltőállomás is.

A vidéki városok esetén megyeszékhelyekről beszélhetünk, olyan városokról, ahol 3 vagy akár 4 Shell töltőállomás is működött korábban. Ezekből így most egy bezárásra kerül Szegeden, Nyíregyházán és Szombathelyen is – írja a holtankoljak.hu.

A bezárások mellett a Shell kutakon drasztikus nyitva tartás csökkenéséről is beszámolt a portál: már csak elvétve lehet olyan kutat találni, ami éjjel-nappal nyitva tart, illetve a 20 és 22 óráig nyitva tartó kutak esetében 18 órára módosították sok helyen a zárás időpontját.

A portál összegyűjtötte az átmenetileg bezárt Shell kutaknak a listáját: