Új rendszer-üzemeltető is jöhet

A hazai gázvezeték-rendszer két jelenlegi üzemeltetőjétől akár egy harmadikhoz is kerülhet a határkeresztező pontok működtetése, mert nemzetgazdasági érdek, hogy sikeresek legyenek az e pontok használatára kiírt aukciók.

Akár egy új szállítási rendszer-üzemeltető is átveheti az FGSZ Földgázszállító Zrt. és a Magyar Gáz Tranzit Zrt. (MGT) egyes feladatait, legalábbis egy ilyen helyzetnek ágyaz meg a két társaság közel két hete módosított üzletszabályzata. Az ezekbe bekerült kiegészítés szerint ugyanis az FGSZ-szel, illetve az MGT-vel keretszerződést aláíró társaságok hozzájárulnak ahhoz, hogy a gáz átadási-átvételi pontjain a meglévő helyébe egy másik szállítási rendszer-üzemeltető lép, amellyel majd új keretszerződést kell aláírniuk.

A két társaság nem saját elhatározásából, hanem a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) hónap eleji utasításának eleget téve változtatta meg az üzletszabályzatát,

a munkára három napot kaptak. Ilyen módosítást a hivatal bizonyos országos érdekekre – például ellátásbiztonságra, hatékonyságnövelésre és piacfejlesztésre – hivatkozva írhat elő.

A lépés az MGT esetében kézenfekvőnek tűnhetett, hiszen hosszabb ideje folyik a társaság FGSZ-be történő beolvasztásának előkészítése. A nemzetstratégiainak minősített összefonódásról, azaz az MGT száz százalékának versenyeztetés nélküli átadásáról kedden meg is jelent a kormányrendelet. Az már érdekesebb, hogy miért kellett az FGSZ-nek is felkészülnie arra az esetre, ha egyes feladatai is más társasághoz kerülnének, de a válasz kiderül a MEKH indoklásából.

Az egyik kulcsszó a piacintegráció. Eszerint nemzetgazdasági érdek, hogy sikeres legyen az engedélyes (FGSZ) minden olyan aukciója, amelyet határkeresztező pontok használatára hirdet meg, mert a sikeres aukció révén élénkül a regionális gázpiacok működése. Szintén nemzetstratégiai cél a térségi gázrendszerek együttműködésének megteremtése.

