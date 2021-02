Egyre több iparágat sújt a memóriacsipek hiánya

A járvány miatt visszaeső csipgyártás a termék iránti növekvő kereslettel párosult, amit még felhalmozási verseny is súlyosbít.

A memóriacsipek világpiaci hiánya most már az autógyártás mellett a mobiltelefonok, a személyi számítógépek és a játékkonzolok előállításában is fennakadásokat okozhat – írja a Bloomberg. Az autóipari anomáliák feltérképezése végett nem is kell messzire menni, a Daimler kecskeméti gyárában is tíz napig állt a termelés a csiphiány miatt. A GM három észak-amerikai üzemét zárta le ideiglenesen, a Ford kibocsátása pedig ugyanezért 20 százalékkal csökkenhet.

Az iparági szakértők úgy vélik, az alkatrészhiány a globális autóipar értékesítéseit 61 milliárd dollárral kurtítja az idén.

Az autóiparon kívül a problémáról már 2020-ban referáló PC-gyártó kínai Lenovo után a napokban az Apple is bejelentette, hogy a hiány a csúcskategóriás iPhone-ok forgalmazását is akadályozza. A Sony pedig várhatóan nem tudja kielégíteni az új játékkonzoljai iránti keresletet az ellátási lánc szűk keresztmetszete miatt.

A problémát egyrészt az okozza, hogy a tavalyi első félévben a járvány következtében visszaesett a csipgyártás, másfelől ma már a háztartási gépektől a légfrissítőkig a termékek egyre szélesebb körébe szerelnek memóriavezérlőt.

Neil Mawston, a Strategy Analytics elemzője szerint az okostelefonokba való csipszetek ára az elmúlt három-hat hónapban akár 15 százalékkal is emelkedhetett.

A krízis középpontjában a globális félvezetőgyártás technológiai éllovasa, a tajvani TSMC és a koreai Samsung áll. Csak ez a két cég képes jelenleg a legfejlettebb csipek gyártására, hozzájuk szervezte ki a termelést például a Qualcomm is. Ráadásul a Huawei vezetésével a kínai cégek – az amerikai szankcióktól tartva – tavaly összesen 380 milliárd dollárért importáltak csipeket, ami a teljes kínai bevitel ötödét tette ki. Ezek után az Apple és az egyéb nyugati vállalatok is bekapcsolódtak a felhalmozási versenybe. Bár a Reuters szerint a TSMC, a szintén tajvani United Micro­electronics, a koreai SK Hynix és a japán Renesas Electronics is ígéretet tett a termelés – több milliárd dolláros beruházásokat igénylő – felpörgetésére, egyúttal figyelmeztettek is, hogy a kínálat érzékelhető növekedése hónapokat vehet igénybe.