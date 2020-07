Eldugította a pénzcsapokat a koronavírus

Jelentősen csökkent a PSA francia autógyártó csoport bevétele és nyeresége az első fél évben a koronavírus-járvány következtében, de bizakodásra ad okot, hogy június után júliusban is erőteljesen nőtt az értékesítés.

A PSA-csoport a kedden közzétett gyorsjelentés tanúsága szerint 25,12 milliárd euró, az előző évinél 34,5 százalékkal kisebb értékesítési árbevételt ért el, működési eredménye pedig 84,5 százalékkal 517 millió euróra csökkent.

A konszolidált nyereség 376 millió eurót, az anyavállalat tulajdonosait megillető, adózás utáni nyereség pedig 595 millió eurót tett ki az első fél év után. Az egy részvényre jutó hígított nyereség értéke a tavalyi 1,95 euróról 63 eurócentre süllyedt.

A csoport január-júniusban 1 millió 33 ezer járművet értékesített világszerte, 45,7 százalékkal kevesebbet az előző évinél.

A bevételarányos jövedelmezőség 2,1 százalékra rúgott, ami 6,6 százalékponttal alacsonyabb a 2019. első fél évinél.

A Peugeot, a Citroen, az Opel/Vauxhall és a DS márkákat gyártó PSA-csoport a riválisokhoz hasonlóan kénytelen volt leállítani a termelést gyáraiban, az autókat értékesítő szalonok pedig bezártak szerte a világban tavasszal, miután a Kínában kirobbant koronavírus-járvány átterjedt Európára és az Egyesült Államokra.

A nyár beköszöntével azonban fellendült az értékesítés, a júniusi erős növekedés után júliusban is jelentősen nőtt az értékesített járművek száma.

Carlos Tavares, a PSA vezérigazgatója pedig „kitűnőnek” minősítette a megrendelések június végi állományát.

A PSA-csoport és a Fiat Chrysler Automobiles olasz-amerikai vállalat továbbra is tervezi, hogy egyesül, amivel létrejön a világ negyedik legnagyobb autóipari cége. Az ügylet lezárása 2021 első felében várható.

A PSA nyereségessége meghaladta több rivális vállalatét is, köztük a második legnagyobb francia autógyártó Renault-ét is az utóbbi negyedévekben, amihez hozzájárult az is, hogy az olyan értékesebb modellekre fókuszált, mint a városi terepjárók. Emellett Tavares vezetése alatt a PSA-csoportnál szigorúan ellenőrzés alatt tartották a termelési költségeket.

A PSA az idén az európai autópiaci forgalom 25 százalékos csökkenését várja, Oroszországban és a latin-amerikai piacon 30 százalékos, Kínában pedig 10 százalékos csökkenésre számít.

A befektetők jól fogadták a gyorsjelentést: kedd délben 3,52 százalékos pluszban, 15,43 eurón forogtak a PSA részvényei Párizsban, de eddigi napi maximumán 5,56 százalékos nyereségben, 15,74 eurón állt a jegyzés. Az elmúlt 52 hétben 8,88 és 27,06 euró között mozgott az árfolyam, az egy évvel ezelőttihez képest majdnem 34 százalékkal volt kisebb a hétfői 14,91 eurós záróárfolyam.