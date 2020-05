Megkezdődött az ellátási láncok áttelepülése Magyarországra

„Két esetben megindult a gyártás átszervezése Kínából Magyarországra” – mondta el Konkoly-Thege Máté, a Thege Plastic Kft. ügyvezetője. Hozzátette, hogy a kormányzati lépések is egyre inkább a hazai ipari szereplők helyzetbe hozását segítik. A fentiek hatására a környezetterhelés is komolyan visszaeshet, illetve a körkörös gazdasághoz köthető beruházások is lendületet kaphatnak – emelte ki.

„Egyre több termék gyártására kaphatnak megbízást azok a hazai beszállítók, akik már most is kapcsolatban vannak a nagy nemzetközi cégekkel. A koronavírust övező pánik hatására az ellátási láncok lerövidülnek és a termelés jelentős része visszakerülhet Európába Kínából.

Egyes iparági források szerint az első ilyen megállapodások már meg is köttettek hazánkban, méghozzá két autóipari megbízásról tudni ”– mondta el az ipari robotok és műanyagipari gépek kereskedelmével és szervizével foglalkozó Thege Plastic Kft. ügyvezetője. További lökést kaphat az autóipar az elektromos járművek hazai gyártásának felfutásával, hiszen ebben az esetben nem kell áttelepíteni, a gyártási technológiákat már egyből nálunk indítják – tette hozzá Konkoly-Thege Máté.

„Attól függetlenül, hogy milyen lesz a válság kifutása, annyi biztos, hogy hosszútávon a hazai és európai gyártás némiképp drágább lesz, még a szállítási költség visszaesése mellett is. Azt, hogy ez mennyire fogja a kész termékek árát befolyásolni szinte lehetetlen megjósolni, hiszen rengeteg a változó, a műanyag alapanyagok ára például éppen csökkenőben van. De mindennek a jelentősége eltörpül amellett, hogy az unió és a nemzeti kormányok a munkahelyek hosszútávú biztos fennmaradását elő tudják-e segíteni, így biztosítva a felvevőpiacot” – mondta el az ügyvezető.

A válság megoldásában komoly szerepe lesz az állami beavatkozásoknak is, a munkahelyek megtartása mellett az ipar versenyképességének segítése is elkerülhetetlen, utóbbira kiváló választ ad a HIPA támogatása, mely a hazai géppark modernizálását is segíti – tette hozzá.

Az uniós és nemzeti törekvések fókuszában a fentiek mellett a környezetvédelem áll, mely a körkörös gazdaság megteremtését kell, hogy jelentse, amiben szintén fontos szerepet kapnak az új gépek. A Humusz Szövetség által a közelmúltban közzétett, az adórendszer átalakításával az újrahasznosítást ösztönző lépések jó irányt jelenthetnek. Szerencsére ki lehet jelenteni, hogy egyre több olyan vállalkozás jön létre hazánkba, ami direktben az újrafelhasználást segíti elő vagy éppen olyan termékeket hoz létre, ami környezetszennyezőket vált ki – mondta el a Thege Plastic Kft. ügyvezetője.