Javaslat az összehasonlításhoz

A GVH szerint a digitális összehasonlító oldalak hasznosak a fogyasztók szempontjából, ám a szponzorált kiemelésekkel sok üzemeltető megtéveszti a felhasználókat.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) több mint egy évig tartó vizsgálata szerint a fogyasztók vásárlási döntéseik előtti informálódását nagyban segítik a digitális összehasonlító eszközök.

Ám mivel az ilyen platformok létrehozása és működtetése költséges, az üzleti alapon működők érdekeltek lehetnek a sorrend manipulációjában, ha a termékek eladói erre pénzügyileg ösztönzik őket.

Ronthatja az összehasonlíthatóságot például a többletjuttatás ellenében történő kiemelés, vagy az összetett termékek kizárólag egy szempont mentén történő összehasonlítása. A GVH szerint

sok helyen nem tájékoztatják megfelelően a fogyasztókat arról, hogy melyek a szponzorált ajánlatok,

esetleg manipulálják a bemutatott termékek sorrendjét, amelyről a nem kellően körültekintő fogyasztó azt hiheti, hogy azt a keresése alapján alakították ki.

A vizsgálathoz kapcsolódóan a Nielsen piackutatást végzett, eszerint a felhasználóknak kevesebb mint a fele feltételezi, hogy a kiemelt ajánlatok fizetett megjelenések.

Az összehasonlító oldalak a pénzügyi területen is kapósak. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tarifálását a megkérdezettek 71 százaléka összehasonlító oldalon kezdi, de az utasbiztosításoknál is az online tájékozódás után 75 százalékban szerződés is köttetik a neten.

