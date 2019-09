Növekszik a használt termékek iránti bizalom a vásárlók között

Egyre fontosabb a vásárlók számára a termékek környezeti hatása, de még mindig elsősorban a költséghatékonyság a döntő, viszont a szemléletváltozás világszerte egyre intenzívebb. A zöldbrandek felértékelődtek, és egyre több áll ki a világmárkák közül fontos társadalmi célok mellett, pozitívan befolyásolva vásárlóit és potenciális vásárlói szemében a saját presztízsét.

Az évente kétmillió adásvétel színteréül szolgáló Vatera is igyekszik erősíteni az online piacterek látogatóinak környezettudatosságát, ezért bevezette a zero waste kategóriát. Emellett a használt termékek iránti vásárlói bizalom erősítésére a vitás ügyekben pénzvisszafizetési garanciát vállalt, aminek 30 ezer forintos limitjét most 50 ezerre emelte