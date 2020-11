Tudatosabban spórolnak idén az online vásárlók

A koronavírus-járvány jelentős lökést adott a hazai e-kereskedelem fejlődésének:

az idei második negyedévben a teljes kiskereskedelmi forgalomnak már csaknem 10 százaléka az online térben zajlott.

Az Olcsóbbat.hu ár-összehasonlító portál tapasztalatai szerint a vásárlók ebben a bizonytalan időszakban tudatosabban szűrnek rá az olcsóbban elérhető termékekre, ami a webáruházakat is erősebb árversenyre készteti. A portál várakozásai szerint a fogyasztók árérzékenysége miatt az idei Black Friday forgalma akár a tavalyi szint felett is alakulhat.

Az e-kereskedelem egyike azon kevés piaci szegmensnek, amelyek számára a koronavírus-járvány jelentős fejlődési lehetőséget hozott. Bár a tavaszi lezárások idején sok vásárló kényszerből kezdett vásárolni az interneten, úgy tűnik, az új felhasználók közül sokan a jövőben is online felületeken szerzik be legalább részben a szükséges árucikkeket. Erre utal az a tény, hogy a korlátozások nélkül telt júliusban és augusztusban is magas szinten stabilizálódott az e-kereskedelmi forgalom: a két hónap során regisztrált 147 milliárd forintos volumen 22 százalékkal volt magasabb, mint tavaly ilyenkor.

Sokak számára vált vonzó alternatívává az online vásárlás, amely a kényelem mellett jelentős árelőnyt is biztosíthat a vevők számára, akik részben a bizonytalanságnak, részben a kieső jövedelmeiknek köszönhetően a korábbinál árérzékenyebbé váltak. A tudatos vásárlással pedig egyre inkább az ár-összehasonlító oldalak lesznek a vásárlások kiindulópontjai.

– magyarázza Dévavári Dezső, az Olcsóbbat.hu vezetője.

Az árverseny közelíti az egyes webáruházak által kínált árakat

Az Olcsóbbat.hu adatbázisa szerint a kínált termékek többségénél csökkent a különbség az egyes webáruházak által kínált fogyasztói árak között. Ez főként a nagyobb értékű elektronikai cikkek esetében érhető tetten. Ma már a legtöbb kereskedőt összetett árfigyelő szoftverek segítik a megfelelő árazásban, akár óránként korrigálva a már versenyképtelennek ítélt árazási szinteket.

Ennek hatására az ár-összehasonlító portálon a kínált legalacsonyabb árak a jelenleg a legnagyobb forgalmú elektronikai cikkek (mobiltelefonok, okosórák, tabletek) esetében mindössze 12-15 százalékkal térnek el a kínálati átlagértéktől, de a tévék esetében a különbség csak 8 százaléknyi. Konyhai gépek esetében (pl. hűtőgép, mosógép, tűzhely) ez az eltérés mindössze 5-6 százalék, a laptopok esetében pedig az előző hónap során mindössze 3 százalékos eltérést regisztráltak az ár-összehasonlító portálnál.

Erős lehet az idei Black Friday

A járványhelyzet negatív következményei: a munkahelyek időszakos vagy tartós elvesztése, a közeljövőt övező bizonytalanság és a lakosság közérzete egyaránt azt valószínűsíti, hogy az év végi időszakban a háztartások többsége a tavalyi szinthez képest visszafogja majd kiadásait. A tudatosabb költekezés ugyanakkor növelheti az érdeklődést az akciós értékesítések iránt.

A Black Friday hagyományos, amerikai minta alapján szervezett ideje ebben az évben november 27-én érkezik el, ám számos webáruház már a megelőző péntekeken is tart ilyen néven komoly leértékeléseket. A vásárlók növekvő árérzékenysége és az idén is várható jelentős marketing tevékenység miatt a Black Friday idén a karácsonyt megelőző vásárlások korábbinál is hangsúlyosabb időszaka lehet, amely a novemberi e-kereskedelmi forgalom volumenét könnyen a tavalyi 88 milliárd forintos szint fölé is növelheti

– tette hozzá az Olcsóbbat.hu szakértője.