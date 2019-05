Megúszták a szigorítást

Egyhangúlag szavazta meg a Fővárosi Közgyűlés, hogy októbertől az Euro 5-ös dízelüzemű gépjárművek forgalmát is korlátozzák szmogriadó esetén Budapesten. Magyarországon mintegy 200 ezer autó fut ilyen motorizációval, a változás a fővárosban és az agglomerációs településeken üzemben tartott gépjárművek 52 százalékára vonatkozik egy esetleges intézkedéskor.

A szigorítás érzékenyen érintette volna a budapesti taxivállalatokat is, amelyek összesen 6300 autót használnak, ebből pedig 3800 a módosítás hatálya alá esett volna.

Vagyis az eredeti elképzelések teljesülésével szmogriadó idején a budapesti taxizás gyakorlatilag ellehetetlenült volna. Nem csoda, hogy az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) a döntést megelőzően azért lobbizott, hogy a módosítás ne vonatkozzon rájuk.

Május 26-án levelet írtak Tarlós István főpolgármesternek és Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettesnek címezve, arra téve javaslatot, hogy a budapesti droszthasználati engedéllyel rendelkező személytaxi-szolgáltatást végző autók – a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást végző gépjárművek, tehát a BKV buszaihoz hasonlóan – kerüljenek be a szmogriadó riasztás fokozatában előírt forgalomkorlátozó intézkedések funkcionális kivételi körébe. Ezt végül el is érték, hiszen a közgyűlés a rendeletet már azzal a kiegészítéssel fogadta el, hogy a taxik is mentességet kapnak a forgalomkorlátozás alól, és bekerülnek a kivételek közé a levegő védelméről szóló kormányrendelet mellékletében.

