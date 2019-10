Rendelettel fékezhetik le az e-rollereket

A jogszabályi rendezés szükséges, de máshogy is lehet kezelni a Lime-problémát.

Az elmúlt napokban ellentétes információk jelentek meg arról, hogy napirenden van-e itthon a KRESZ módosítása. Ennek lehetőségét először az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos vetette fel. Révész Máriusz szerint erre az elektromos rollerek és a Segwayek miatt van szükség, ezekre az eszközökre ugyanis jelenleg semmilyen közúti szabályozás nem vonatkozik. A Kormányzati Tájékoztatási Központ viszont nem sokkal később azt közölte, hogy ilyen elképzelés nincs a kormány asztalán.

A Világgazdaság úgy értesült, hogy egyfajta előkészületi munka megkezdődött a KRESZ újragondolása kapcsán, amelyben az Innovációs és Technológiai Minisztérium is részt vesz.

Hogy ez a folyamat meddig tarthat, az az ügy sokrétűsége miatt beláthatatlan. Így valóban korai arról beszélni, hogy bármiféle döntés körvonalazódik kormányzati szinten. Már csak azért is, mert a KRESZ kapcsán egy négy évtizedes szabályozási csomagot kellene frissíteni új kormányrendelettel. Ennek az e-rollerek és más hasonló, eddig nem ismert közlekedési eszközök ügye csupán egy szelete. A jogalkotás fókuszában ugyanakkor egyértelműen a közlekedés biztonságának növelése áll.

Nem okvetlenül kell azonban megvárni, hogy a KRESZ oldja meg az e-rollerek és társaik használatának problémáját,

hiszen erről az önkormányzatok is tárgyalhatnak a piaci szereplőkkel. Az e-rollerek az idén májustól érhetők el Budapesten, akkor a két éve az Egyesült Államokban megalakult, időközben milliárd dolláros értékűre hízott Lime lépett be a magyar piacra egy európai uniós projekt pénzügyi támogatásával. A felhasználók a rendszer igénybevételéért 250 forintot, a rollerezésért pedig percenként 50 forintot fizetnek.

Azóta más szereplő is megjelent a fővárosban, az osztrák gyökerű Breezy.) A zöld-fehérre festett, papíron 25 kilométer per órás sebességre képes járművekből már háromszáz cirkál Budapesten – eddig harminc ország 120 városában vezették be a Lime-ot –, de az egyre népszerűbb szolgáltatás valóban több sebből vérzik.

