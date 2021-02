A menü mellé most egy zsák krumpli is jár a francia Burger Kingben

A pandémia miatt a francia burgonyatermesztők nehéz helyzetbe kerültek. A Burger King francia divíziója egy PR-kampány formájában támogatja őket – írja a kreativ.hu.

Mivel a vendéglátóipar jelenleg világszerte romokban hever, a gazdák által megtermelt alapanyagokra is alig van kereslet.

A gyorsétteremlánc ezért 200 tonna krumplit vásárolt a szokásos mennyiségen felül, és keddtől minden, elviteles rendelés után egy kiló krumplit adnak ajándékba.

Az akciót kíséri sajtómegjelenés is, a The Journal Du Dimanche francia lapban találkozhatnak az olvasók a reklámmal, illetve a francia Burger King saját social media felületein is pörgetik az akciót.

A Burger Kingnek nem ez az első olyan akciója, melyben szolidaritást vállal a nehéz helyzetbe került élelmiszeripari szereplőkkel, volt példa arra is, hogy arra buzdították a saját vevőiket, hogy menjenek és egyenek egy Big Mac-et a konkurens McDonald’s éttermeiben.