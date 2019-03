Magyar mérnökök fejlesztéseire épít a Continental

A nemzetközi autóipari változások zöme kedvezően hat a magyarországi termelési egységekre – mondta a Világgazdaságnak Nagy Mihály, a Continental hazai országkoordinátora. Kiemelte, hogy a cégcsoport már nem hagyományos autóipari beszállító, sokkal inkább technológiai vállalat.

Néhány hete adták át hivatalosan a budapesti mesterségesintelligencia- (MI) központot. Milyen fejlesztéseket végeznek ezen a területen?

A hivatalos megnyitó februárban volt, de már tavaly májusban elkezdtük az iroda kialakítását. Eddig több mint ötven fejlesztő munkatársat vettünk fel, az év végére elérnénk a száz főt. A központban az önvezető autókhoz kapcsolódó fejlesztések folynak, amelyek kamerarendszerek és az általuk érzékelt környezet, továbbá az arról készített képek feldolgozásához kapcsolódnak. Van a kompetencia-központban tesztautó is, így amint elkészül egy szoftver, azonnal ki is tudják próbálni a fejlesztők. Mesterséges intelligenciával foglalkozó csapatunk a világ több városában is működik, és sok esetben egyesítik erőiket fontos projektek érdekében.

A magas hozzáadott értékű munkát a vállalatok zöme otthon tartja, a Continental miért szervezte ki más országokba?

Németországból indult a Conti­nen­tal, és továbbra is ott van a központja, de nemzetközi cégként definiálja magát. Hatvan országban van jelen, és Magyarország egyébként is fontos láncszem: tíz telephelyen nyolcezer magyar munkavállalót foglalkoztat a vállalat, amelynek mind az öt ágazata (három divízió autóipari termékekkel, a negyedik abroncsok, az ötödik pedig egyéb ipari műanyag, gumi, fémtermékek gyártásával foglalkozik) megtalálható az országban, ráadásul a kormányzatnak is stratégiai partnerei vagyunk. Az MI-kutatóközpontokat olyan országokba viszi a társaság, amelyek már bizonyítottak, részt akarnak venni a jövő technológiáinak a fejlesztésében, és megvan az ehhez szükséges tudás is. Együttműködünk egyetemekkel is, egyrészt azért, hogy minél hamarabb megtaláljuk a tehetséges fiatalokat, ösztöndíjprogramot és gyakornoki lehetőséget kínálunk nekik, másrészt az oktatásban is részt veszünk, hogy a legkorszerűbb technológiákat is megismerjék a hallgatók, a piacra lépve azonnal hasznosítható tudásuk legyen.

Számtalan kutatóközpont létezik a világban, miért van szükség arra, hogy saját központokat tartsanak fenn?

Elképesztően gyorsan változik a piac, amit az innovációk mozgatnak. Ma már technológiai vállalatként működünk, nem pedig hagyományos autóipari beszállítóként. Kötelességünk is, hogy kivegyük a részünket a jövő fejlesztéséből, de akkor tudunk hatékonyak, elsők és a leggyorsabbak maradni, ha mi generáljuk a változásokat, és nem pusztán gyors követői vagyunk. A 2018-as pénzügyi évben ezért vállalatunk globálisan több mint 6,3 milliárd eurót költött kutatási-fejlesztési projektekre.

A teljes cikket a Világgazdaság csütörtöki számában olvashatja