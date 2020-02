A GVH újra vétkesnek találta a Magyar Telekomot

Három héten belül a második súlyos büntetést szabta ki a Gazdasági Versenyhivatal a Magyar Telekomra, mert a társaság megtévesztette a fogyasztókat. Amíg január végén 350 millió forint volt a büntetés mértéke, ezúttal ennek majdnem a dupláját, 670 millió forintot kell kifizetnie a vállalatnak – áll a Világgazdaságnak küldött közleményben.

A frissen kiszabott bírság jól illeszkedik a távközlési cégek milliárdos összegekre rúgó megbüntetésének sorába, hiszen a Telenort 1,8 milliárd forintra, míg a Vodafone-t 1,2 milliárd forintra büntette nemrégiben a Versenyhivatal

– fogalmaz Bitai Zsófia reklámjogász, a Collegium Bitai & Partners nemzetközi ügyvédi iroda vezető ügyvédje.

A Gazdasági Versenyhivatal szerint alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére az a reklámkampány, amely során a Magyar Telekom azt sugallta a lakossági ügyfeleinek, hogy

a nulla forintos, vagy kedvezményes készülékekért csupán a reklámban feltüntetett árat kell kifizetni.

A reklámból azonban nem derült ki, hogy a telefonkészülékek megvásárlása során az ügyfelek olyan tarifacsomag választására is kötelesek, amelynek havidíja tartalmazza a telefonok árának egy részét is.

Így a hirdetés alapján nem tudhatták meg a fogyasztók, hogy

mekkora az előfizetésbe beépített ár-rész, tehát a készülékek tényleges ára sem derült ki.

A GVH azt is megállapította, hogy a kétéves hűségidő alatt a NEXT S csomag esetén 36.000 Ft-tal, míg a NEXT M csomag esetén 96.000 Ft-tal fizethettek többet azok az ügyfelek, akik készüléket vásároltak, mint azok, akik ezekre az előfizetésekre készülékvásárlás nélkül szerződtek.

Ez a különbség az oka annak, hogy megtévesztő a reklám állítása, amely nagy kedvezményt, illetve 0 forintos készülékárat ígért.

Elrettentő hatás

Bitai Zsófia verseny- és reklámjogi szakjogász rámutat arra is, hogy a GVH tíz évre visszamenőleg vizsgálhatja, hogy történt-e hasonló vagy ugyanilyen jogsértés a társaságnál.

Fontos tudni, hogy ilyenkor a Versenyhivatal nem csak saját korábbi megállapításait, hanem a vizsgált cégnél más hatóságok által megállapított jogsértéseket is figyelembe veszi. Mivel a Magyar Telekomnál

a közelmúltban már állapítottak meg hasonló jogsértést, a büntetés összege is emelkedett.

A bírság kiszabása során a hatóság nagy figyelmet fordít arra, hogy a bírságnak megfelelő elrettentő hatása legyen, így a bírság alapösszegének növelésére kerülhet sor az olyan vállalkozásoknál, amelyek különösen nagy árbevételt érnek el és számukra az eredetileg kalkulált összeg megfizetése nem jelentene érzékelhető terhet.

A büntetés csökkenthető

A GVH kiemelt feladatának tekinti az önkéntes jogkövetésre történő ösztönzést is. Ennek egyik eszköze a jogsértések megelőzését, feltárását és kezelését szolgáló megfelelési, úgynevezett compliance programok kidolgozásának és alkalmazásának ösztönzése.

Bitai Zsófia szerint az ilyen programok megvalósítása arra kötelezi a cégeket, hogy már a reklámkampányok üzeneteinek kidolgozásakor ellenőrizzék azok megfelelését a vonatkozó reklámjogi előírásoknak, és így elkerüljék a jogsértés elkövetését vagy jelentősen csökkentsék a büntetést.