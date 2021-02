A legjobbaknál is csökkent a fluktuáció

A Kincentric kutatása szerint Magyar­országon megszakadt a négy éve csökkenő munkavállalói elkötelezettség, és – hasonlóan 2019-hez – hatvan százalékon stagnált tavaly is.

A járvány és a vele együttjáró gazdasági válság hatása a munkavállalói elkötelezettségben is éreztette a hatását, felértékelődött a munkahelyi biztonság érzése – ez derül ki a Kincentric Legjobb munkahelyek program kutatásából, amelyet itthon 130 ezer munkavállaló véleménye alapján készítettek el. A felmérés szerint globálisan megugrott az elkötelezettség aránya, itthon pedig megállt a csökkenő tendencia. Az elkötelezettség mérése sokkal több, mint egyszerű elégedettségmérés, ugyanis azt vizsgálja, hogy mennyire akarnak és képesek a vállalat munkatársai ténylegesen hozzájárulni az üzleti eredmények javításához – derül ki a kutatásból.

Idén a Kincentric Legjobb Munkahely díját főleg olyan vállalatok kapták, amelyek már nem először értek el átlag feletti teljesítményt. Az EcoFamily például hatodszor nyert, de kategóriagyőztes volt a Szerencsejáték Zrt., a Numil Hungary Tápszerkereskedelmi Kft. (Numil Kft.), a Profession.hu és a Cisco Systems Magyarország Kft. is.

„Már negyedik alkalommal nyertünk – válaszolta a Világgazdaság megkeresésére Kralovánszky Gábor, a Numil Hungary Tápszer­ke­res­kedelmi Kft. ügyvezetője. – Az idén elért eredmény még egy pluszértéket ad mindannyiunknak, mivel a csecsemőtápszerrel és a felnőtt klinikai tápszerrel foglalkozó divíziónk egyesült. Az egy évig tartó transzformá­ciós folyamat és változáskezelés után óriási eredmény, hogy kollégáink elkötelezettsége és elégedettsége ennyire erős pályára állt. Eddig is a bevonó kultúra és a bizalmon alapuló, felhatalmazó vezetői stílus jellemezte a céget, és ez változatlanul működik az új körülmények között is.” Kralovánszky Gábor azt is elmondta, hogy a tevékenységük több ponton szervesen kapcsolódik az egészségügyi ellátórendszerhez, ami az átlagosnál is nagyobb odafigyelést és felelősséget igényel. A pandémia alatt megteremtették a biztonságos munkavégzés feltételeit a terepen és az irodában dolgozóknak egyaránt.

Magyarországon 2020‑ban 60 százalékos volt az átlagos munkavállalói elkötelezettség, a Pro­fes­sion.hu-nál azonban a kollégák 85 százaléka elkötelezett, ami kimagasló eredmény – ismertette Simon-Göröcs Lili, a Profession.hu HR-igazgatója. – A 2020-as év inkább alkalmazkodást hozott magával, azt kellett újragondolnunk, hogy a megváltozott környezetben hogyan tudjuk egyszerre védeni az üzletet, és miként gondoskodjunk a kollégáink biztonságáról és jóllétéről. Míg korábban a kollégák megtartása és az új, tehetséges munkavállalók bevonzása volt a fő cél, tavaly inkább a kollégák biztonságérzetének, a biztonságos munkavégzés feltéte­leinek és a távmunka hatékonyságának a megteremtése volt a legfőbb vezetői feladat – tette hozzá az állásportál HR-igazgatója.

A fluktuációval kapcsolatban Si­mon-Göröcs Lili elmondta: a koronavírus-járványt előtt egy év alatt jellemzően a kollégák 20 százaléka cserélődött, ez tavaly a felére csökkent. A Numil Kft. ügyvezetője pedig azt közölte: a vállalat génjeiben van a kollégák folyamatos fejlesztése, az igények monitorozása, erőfeszítés az értékes munkaerő megtartása érdekében.

A tápszerforgalmazással foglalkozó cégnél ugyan az alkalmazotti létszám alacsony, így szorosan véve a szervezeten belüli karrierlehetőség korlátozott, de a Danone cégcsoporthoz való tartozás lehetőséget nyújt a vállalatcsoporton belül a belföldön és külföldön történő előrelépésre. A cégnél messze az átlag alatti azoknak a kollégáknak az aránya, akik úgy döntenek, hogy a vállalaton kívül folytatják karrierjüket.

Simon-Göröcs Lili arról is beszélt, hogy a járvány első hullámát követően úgy döntöttek, mindenkinek heti két napot kötelezően az irodából kell dolgoznia. Ezt azonban nem fogadták jól a kollégák: sokan nem érezték magukat biztonságban, ezért ellenállást váltott ki belőlük az intézkedés.

Kis idő elteltével be kellett látnunk, hogy bár a csapathangulatot akartuk erősíteni a döntésünkkel, ennek pont az ellenkezőjét értük el, ezért visszatértünk az önkéntes irodalátogatás lehetőségéhez. Izgalmas a kimenetele egyébként a történetnek, mivel pár hónap elteltével a kollégák egyszer csak önként kezdtek el visszatérni az irodába, és maximális kapacitással használták ki a foglalható munkaállomásokat, ami a csapathangulatot is visszahozta

– tette hozzá.

A Numilnál a járvány előtt is megszokott volt az otthoni munkavégzés lehetősége, a fertőzésveszély időszakában ezt az irodai dolgozók számára korlátlanná tették, és sokan éltek is vele. Azoknak a munkatársaknak pedig, akik az irodai munkavégzést preferálják, biztosítják a biztonságos higiéniai körülményeket.