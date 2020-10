A Samsung profitált a Huawei elleni szankciókból

A Samsung Electronics harmadik negyedéves nettó nyeresége a cég saját becslése szerint

58 százalékkal, 10,6 milliárd dollárra nőtt, az elemzők előrejelzését pedig 17 százalékkal szárnyalta túl.

A társaság árbevétele eközben 6 százalékkal, 76,5 milliárd dollárra emelkedett. A dél-koreai technológiai óriás nevető harmadikként jócskán megnövelte részesedését a globális mobiltelefon-piacon az amerikai szankciók miatt visszaszoruló Huawei rovására, emellett – szintén a szankciók miatt – szep­tember közepe óta a Samsung látja el memóriacsipekkel is kínai riválisát, hiszen az attól az időponttól kezdve amerikai forrásból már nem vásárolhat technológiai szempontból kulcsjelentőségű alkatrészeket.Úgy tűnik, a Huawei-hatás nagyobb volt a Samsung csipüzlet­ágá­ra, mint ahogy a piac várta, és nagy meglepetést okozott az okostelefonok és a háztartási készülékek divíziója is – mondta a Nomura koreai vezető elemzője.

A Kínán kívüli piacokon sokan inkább mást vettek a Huawei telefonja helyett, mivel attól tartottak, hogy a szankciók miatt bármelyik pillanatban leállhat a készülékek értékesítése, vagy később nem juthatnak hozzá a kapcsolódó szolgáltatásokhoz

– tette hozzá Tom Kang, a Counterpoint elemzője, aki szerint a Samsung főként az olcsó és a középkategóriás okostelefonok szegmensében tarolt.

A koreai cég malmára hajtották a vizet a Kína és India közötti határvillongások is, amelyek nyomán az indiai lakosság is inkább a helyben gyártott Samsung telefonok mellett döntött, mellőzve a korábbi favorit Xiaomit és a többi kínai márkát. Emellett a koronavírus-járvány miatt otthonaikban jóval több időt töltő emberek világszerte többet költöttek háztartási készülékekre az átlagosnál, ami szintén kedvezett a Samsungnak. Mindazonáltal az elemzők nem várnak további növekedést a negyedik negyedévben, mivel a memóriacsipek ára mélyponton van, és októberben a fő rivális Apple is kijön az új iPhone-jával.