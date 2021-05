Autókölcsönzők a tőzsdén: tülekednek az alapok a Hertzért

Tavaly tavasszal a kiskereskedelmi és az utazási szektorral együtt az autókölcsönzők árfolyama is padlót fogott. A Hertz például májusban csődöt jelentett, tízezer embert voltak kénytelenek elbocsátani. Aztán a nyáron furcsa dolog történt: a kisbefektetők hirtelen elkezdték vásárolni ezeket a részvényeket, bízva az amerikai gazdaság gyors talpra állásában. A Hertz és a szintén csődvédelembe menekült JCPenney nevű kiskereskedelmi lánc papírjainak az árfolyama június elején megduplázódott – írja a Figyelő.

A sokkal jobb tőkehelyzetű Avisé egy év alatt 600 százalékkal, 80 dollárra szaladt fel.

Az első ajánlat

Akik belevettek a Hertzbe, végül jól jártak, ugyanis a cég reorganizációjáért valóságos versenyfutás bontakozott ki a kockázatitőke-alapok között. Ez év márciusának elején a társaság elfogadta egy befektetési csoport ajánlatát, s ez a vállalatot 4,8 milliárd dollárra értékelte. Aztán sorban jöttek a reorganizációs ajánlatok, így lapzártánkkor a cégérték – beleértve a nettó adósságot is – 6,2 milliárd dollár volt. A legutóbbi kínálat már arról szól, hogy készpénzben fizetnék ki a teljes adósságot a hitelezőknek, ami azt mutatja, hogy valóban látnak fantáziát az újjáalakított Hertzben.

A társaságba egy három befektetőből álló konzorcium lehelne új életet.

A Centerbridge, a Warburg Pincus és a Dundon Capital 2,6 milliárd dollárt tenne a vállalatba, ebből ki lehet fizetni a lejárt tartozás első körös részét (senior debt). A második körös hitelezőknek (junior debt) a trió felajánlotta, hogy az új cégben egy hitelezett dollárért 75 centnyi részesedést kapnak. Ők azonban ódzkodnak elfogadni az ajánlatot, ugyanis a reorganizációs szándékok komolyságát látván a Hertz-kötvények árfolyama a névérték 100 százalékára nőtt – a csőd bejelentése idején alig néhány centet adtak egydollárnyi adósságért.

Beindul a verseny

Ez persze feltűnt a részvényeseknek is, akik úgy gondolkodtak, hogy ha a második körös adósságok is száz százalékon forognak, akkor az ő papírjaik is kell, hogy érjenek valamit.

Néhány, a Hertzben érdekelt befektetési alap (Glenview Capital, Hein Park Capital, FourSixThree) tulajdonosi érdekképviseletet hozott létre.

Azzal érvelnek, hogy az a szerkezetátalakítási program, amelyben az új tőkét hozók és a hitelezők megállapodtak, nem más, mint az ő részvényeik értékének elszipkázására való törekvés. Elméletileg még talán igazuk is lehet, gyakorlatilag azonban nem működik az érvelésük, lévén nem tettek rivális ajánlatot a hitelezőknek.

Aztán hirtelen minden megváltozott. A csőd bejelentését követően a Hertz kezdetben a Knighthead Capital és a Certares átszervezési kínálatát fogadta el, ez értékelte 4,8 milliárd dollárra a vállalatot.

Majd bejött a képbe a Centerbridge által vezetett csapat, így a cégérték tovább nőtt.

Ezután a Knighthead–Certares-duó tovább emelte a tétet, a cég így már 6,2 milliárd dollárt ér. A legújabb ajánlat immár a részvénytulajdonosokat is igyekszik elcsábítani, ugyanis 750 millió dollár értékű új részvény lejegyzését tennék nekik lehetővé. Számukra ez vonzó lehet – persze kérdés, milyen árfolyamon –, hiszen nem értéktelenedne el a korábbi befektetésük. A társaság igazgatóságának hamarosan muszáj döntenie, mert június végére ki kellene keveredniük a csődeljárásból.

A fellendülés előtt

A Hertz csődjét az idézte elő, hogy az autóvásárlások finanszírozási modellje megbukott. A pandémia nyomán a múlt év tavaszán zuhanórepülésbe kezdett a használt gépkocsik ára az USA-ban. Márpedig a vállalat hiteleinek a fedezetéül az autók szolgáltak, így kénytelen volt egyre jobban felélni készpénztartalékait. A befektetők bizalmát a járványhelyzet javulásának a reménye táplálja.

Ennek egyik első jele az, hogy a repülőjegyek ellenértéke elkezdett emelkedni.

A DataTrek elemzése szerint például egy New York–Orlando-retúrjegy egy hónap alatt 56-ról 100 dollár közelébe drágult. Ugyanez a reláció a hálaadásnapi ünnepek idejére már 245 dollárt kóstál. Tavaly karácsony óta a legnagyobb amerikai légitársaságok nevére történő internetes keresések száma jelentősen megemelkedett; az American Airlines esetében 27, a United Airlinest tekintve 56 százalékkal nőtt. Ha magához tér a légiipar, az az autókölcsönzők számára is jó hír, lévén a légi utak az Egyesült Államokban szinte együtt járnak a gépkocsibérléssel. Az ezekre történő netes keresések 12 havi csúcson állnak.

A vatikáni szál

Tavaly októberben Ferenc pápa menesztette posztjáról Giovanni Angelo Becciu bíborost, aki a Szentszék központi adminisztrációjának a második embere volt 2011 és 2018 között. Kiderült ugyanis, hogy 2018-ban a hívek által adományozott pénzekből épített befektetési portfólióban többek között olyan CDS-ek

(credit default swaps – hitel-nemteljesítési csereügylet) szerepeltek, amelyek arra vonatkoztak, hogy a Hertz nem megy csődbe tavaly áprilisban. Nem is akkor, hanem májusban történt ez meg, a Vatikán éppen csak megmenekült egy jókora pénzügyi bukástól.

A pápa akkor úgy nyilatkozott, hogy a CDS-ek „időzített bombák”, s „etikai szempontból elfogadhatatlanok”.