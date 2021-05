Trend Különleges kávézók New Yorktól Tokióig

Belekóstolnak a kávépiacba a luxusmárkák

Az online vásárlás egyre nagyobb térhódítása miatt a luxusmárkák is próbálnak kreatív megoldásokat találni, hogy vevőiket a hagyományos boltokba is visszacsalogassák. Egyik módja ennek, hogy olyan egyéb szolgáltatásokat, termékeket kínáljanak, amelyek csak offline elérhetők: ilyen például a kávé. A Guccitól a Diorig több cég is belekóstolt a luxuskávészegmensbe, New Yorktól Tokióig a világ számos részén nyitnak vagy nyitottak prémiumkategóriás kávézókat.