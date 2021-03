Egy hete lehet a Dunaferr-vezetésnek

Március 25-ig kell megtartani az ISD Dunaferr Zrt. tulajdonosai által összehívott közgyűlést, amelyen a többi közt új vezetést kívánnak választani az acélipari társaságnak.

Már végrehajtást is elrendeltek az ISD Dunaferr Zrt. ellen, amelynek további működését erősen befolyásolja, hogy mikor és milyen eredménnyel tartják meg a rendkívüli közgyűlését. Bár a közgyűlést a múlt hétre már összehívták, a társaság épületében történő lebonyolítását (egy akkorra időzített kiürítési gyakorlattal) megakadályozta a tavaly június 30-án lejárt megbízatású, de önmagát pozícióban tartó cégvezetés, néhány nappal korábban pedig arra hivatkozva tartotta gyárkapun kívül a tulajdonosok képviselőit, hogy hamisnak nevezte az általuk felmutatott meghatalmazásokat.

A Világgazdaság akkori kérdésére az a válasz érkezett a vasmű kommunikációs ügynökségétől, hogy

a Dunaferr az említett hamis papírok miatt Magyarországon, Oroszországban és Cipruson is feljelentést tesz.

Kérdés azonban, hogy ki jogosult feljelentés tenni a ISD Dunaferrnél. A lejárt megbízatású Jevgenyij Tanhiljevics cégvezető aligha.

Ő egyébként azt állítja, hogy a vállalat ukrán résztulajdonosához tartozó körök egyetlen célja a vállalat eszközeinek megszerzése, és nem a Dunaferr további üzemeltetése. A Világgazdaság azonban nem lát be a kulisszák mögé, így kénytelen leragadni a tényeknél: a Dunaferr közvetlen tulajdonosa, a ciprusi Steelhold tavaly június 30. óta máig nem adott ismét bizalmat a cégvezetőnek. Igaz, a helyzetet színesíti, hogy magát a Steelholdot még a vasmű előző, ukrán tulajdonosa hozta létre, Tanhiljevics kinevezése pedig az e tulajdonos mögötti ukrán Donbassz Ipari Szövetség 51 százalékát megvásárló orosz állami Vnyesekonombank (VEB) megjelenéséhez köthető. Csakhogy sem a VEB, sem a magyar kormány máig nem foglalt nyilvánosan állást azzal kapcsolatban, hogyan rendeződjön a társaság további irányításának ügye.

A magyar államnak hat ezreléke van a Dunaferrben, amelynek dolgait – közvetett hivatkozások alapján – egy magáncég ügyének tekinti. Direkt támogatást egyébként sem adhat, képzésre viszont utalt pénzt három éve.

A múlt csütörtöki – kényszerből a gyár előtt, állva tartott – közgyűlésen született döntés értelmében az „igazi” közgyűlést a járványhelyzet miatt online kell megtartani. Akkor még úgy tűnt, hogy ezen a héten lesz a nagy nap. Erről lapunk pénteken be is számolt a tulajdonosok képviselőjétől kapott tájékoztatás alapján. Bár az e heti közgyűlés megtartása most sincs kizárva, Mikó István tegnap csak annyit mondott a Világgazdaságnak, hogy legkésőbb március 25-ig kell rá sort keríteni. Jelezte továbbá, hogy már folyik a Dunaferr kapcsán az a törvényességi felügyeleti eljárás, amelyet a tulajdonos képviselői és azok ügyvédje kezdeményezett.

A közgyűlés megtartása azért is sürgető, mert a vasműnek a múlt év vége óta már könyvvizsgálója sincs, a társaság utoljára a 2018-as pénzügyi eredményét tette közzé. Azóta a társaság a – részben a vírus okozta – válság miatt megromlott működési nehézségeiről tájékoztat, és

havi két részletben adja a fizetést.

Két éve csoportos létszámleépítést is bejelentett, de szándékát visszavonta, sőt elhalasztotta a kollektív szerződés egyoldalú felbontását is, amire tavaly szintén a gazdálkodási nehézségeire hivatkozva készült. Piaci vélemények szerint azonban az ISD Dunaferr nincs feltétlenül rossz helyzetben, legalábbis annak alapján, hogy igencsak jó áron adhatók el az acéltermékei.