Egymást kiegyenlítő piaci hatások a Hungranánál

A cukorpiaci túltermelés miatti alacsony árak visszavetették a Hungrana Keményítő és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft. eredményességét, amit részben kompenzált a bioetanol és az egyéb alkoholtermékek iránti élénk keresletnövekedés – mondta interjújában Reng Zoltán, a cég vezérigazgatója, aki szerint korlátozások utáni újraindulás jól érződik forgalmukban, de COVID-19 rengeteg kérdőjelet vet fel a következő hónapokra.

A cukorpiac állapotát jellemezve Reng Zoltán elmondta, hogy a tavalyi volt a második év a cukorkvóta-rendszer megszűnése után. Már az év elején is látszott, hogy nagyon nagy túltermelés Európában és a világban is, ez pedig a mélybe nyomta az árakat, és az is világos volt, hogy az év során maradnak ezek az alacsony árszintek és marad a cukortúltermelés. A Hungrana ennek ellenére jó eredményt ért el, bár a nyereség az előző évihez képest némileg csökkent: a 2018-as 11,08 milliárd forint után 9,24 milliárdra. Segítségükre volt ugyanis, hogy az alkoholtermékek, így a bioetanol iránt is nagy kereslet mutatkozott, ami pedig ezen a piacon felhúzta az árakat.

A kereslet növekedésében fontos szerepe volt az E-10-es üzemanyag bevezetésének is,

ami Magyarországon csak idén januártól, de Európában több országban már 2018–2019-ban került a kínálatba.

A COVID-19 bizonyos termékeknél – amelyekhez a Hungrana alapanyagot szállít – a pánikvásárlások révén fokozta a keresletet, de tisztában voltak azzal, hogy ennek vége lesz, hiszen mindenki bespájzol. Cukor-és édesítőszer-termékeik közül nagy kereslet volt arra a típusra, ami a szörpökhöz kell, de az üdítőitalgyártók megrendelései visszaestek. A papíriparnak szállított keményítőn keresztül pedig jól látszott, hogyan változott a piac: azoknál a vevőknél, akik az autóiparban felhasznált csomagolóanyagokat gyártanak, azonnali visszaesést éreztek, de élelmiszer-csomagolásra felhasznált termékeik kereslete nagyon felpörgött.

A mi gyárunk nagyon jó lenyomata a gazdaságnak, mert mindenhol ott vagyunk

– fogalmazott Reng Zoltán.

A vezérigazgató szerint a járvány hatásai továbbra is kiszámíthatatlanok, ezért ha a tavalyi árbevételt és eredményt el tudják érni, az szerencsés helyzet lenne. Most érződik a korlátozások feloldása, turizmus újraindulása, és fő termékükre, az izocukorra is egyre nagyobb az igény.

A gabonatermésről azt mondta, hogy Magyarországon búzából kevesebb fog teremni, mint tavaly, de az európai és a globális gabona-terméskilátások jók. Az előrejelzések szerint a tavalyinál több fog teremni mindenből, viszont nagyon úgy néz ki, hogy a kereslet csökkenni fog. Ez az afrikai sertéspestis, illetve a COVID-19 hatása, az USA-ban például több tucat etanol- és biodízel-gyár bezárt.