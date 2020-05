Elhalasztják a debreceni BMW-gyár építését

Az első negyedévben jelentősen csökkentek a BMW csoport autóeladásai, az értékesítési árbevétel viszont kissé nőtt, de az elért nyereség némileg mérséklődött.

A világgazdasági visszaesés és az autópiaci forgalom várható csökkenése tükrében a konszern az idén eladásainak és eredményének jelentős csökkenésére számít a honlapján szerdán publikált negyedéves beszámoló alapján.

A jelenlegi helyzetre tekintettel bizonyos projekteket vagy felfüggesztünk, vagy további felülvizsgálatnak vetjük alá őket. A beruházási költségeket a tavalyi 5,7 milliárd euróról kevesebb mint 4 milliárd euróra csökkentjük 2020-ban

– idézi a portfolio.hu az igazgatóság tagját, Nicolas Petert.

Ez azt is jelenti, hogy a debreceni BMW-gyár építését is elhalasztják, ezzel is csökkentve a beruházási költségeket.

A BMW AG csoport értékesítési árbevétele 3,5 százalékkal 23,252 milliárd euróra emelkedett 22,462 milliárd euróról. Az adó előtti eredmény 4,7 százalékkal 798 millió euróra nőtt 762 millió euróról. A csoport 574 millió euró nettó nyereséget könyvelt el az első negyedévre, 2,4 százalékkal kisebbet a tavalyi 588 millió eurónál.

Az első negyedévben a BMW AG 477,1 ezer BMW márkájú autót értékesített, 20,6 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbi 600,6 ezernél. A motorkerékpár eladások száma 9,9 százalékkal 34,7 ezerre csökkent 38,6 ezerről.

A MINI márkájú autók eladása 23,4 százalékkal csökkent 64,4 ezerre 84,1 ezerről, a Rolls-Royce eladásai 27,2 százalékkal csökkent 853-ra 1172-ről.

A különböző elektromos modellekből a BMW 13,9 százalékkal többet értékesített mint az előző évben, 30,6 ezret. Az első negyedévben legyártott autók száma 584,1 ezer volt, 13,1 százalékkal kevesebb a tavalyi első negyedévi 672,0 ezernél.

Európában 221,0 ezer autót szállított le a BMW konszern az első negyedévben, 18,3 százalékkal kevesebbet a tavalyi 270,6 ezernél. Ezen belül Németországban 66,0 ezerre csökkent 8,8 százalékkal 72,3 ezerről a konszern eladott márkáinak a száma.

Az Egyesült Államokban 17,4 százalékkal 64,9 ezerre, Kínában 30,9 százalékkal 116,5 ezerre csökkent az első negyedévben eladott autók száma.

A BMW a világpiaci autóeladások 22 százalékos csökkenésére számít az idén. Ezen belül az Európai Unióban 25 százalékkal, Németországban 21 százalékkal, Franciaországban 28 százalékkal, Olaszországban 35 százalékkal, Spanyolországban 32 százalékkal szűkül a piac. A brit piaci forgalom 23 százalékkal, az amerikai 27 százalékkal, a kínai 16 százalékkal csökkenhet az idén.

A BMW ennek tükrében tavalyi 2,538 milliós autóeladásainak „jelentős” csökkenését várja. Hasonlóképpen motorkerékpárból is „lényegesen kevesebbet” fog értékesíteni a tavalyi 175 ezernél.

Az éves adó előtti eredmény „jelentősen” elmarad majd a tavalyi 7,118 milliárd eurótól. A konszern alkalmazottainak száma pedig a tavalyi év végi 133 ezerről 126 ezerre csökken.