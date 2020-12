Felélénkülhet a magyar vállalatfelvásárlási piac

A magyar vállalatfelvásárlási piac 2021 júliusa után fellendülhet – közölte a DLA Piper nemzetközi jogi irodahálózat pénteken, miután közzétette legújabb, a COVID-19 világjárvány vállalatfelvásárlási (M&A) tranzakciókra gyakorolt hatásait vizsgáló elemzését.

Global M&A in 2020: Impact of COVID-19 című elemzése rávilágít arra, hogy a globális M&A aktivitás az idén nagyban tükrözi a világjárvány által vezérelt gazdasági növekedési irányokat, az idei tranzakciók legnagyobb részét a technológiai szektor adja, amelyet az élelmiszer- és ital szektorban végrehajtott ügyletek követnek – írták az elemzésről szóló közleményükben.

E szerint a magyarországi helyzettel kapcsolatban Molnár Gábor, a DLA Piper Hungary partnere, társasági jogi és M&A csoportvezetője elmondta, hogy

2020 második negyedévében jelentős lassulást tapasztaltak a felvásárlási piacon, sok vállalat inkább a túlélésre, mintsem az M&A terveik megvalósítására koncentrált. A magyar piac határozottan felpörgött a nyári időszak után, az esetlegesen eddig elhalasztott tranzakcióknál a felek több esetben ismét tárgyalóasztalhoz ültek.

A DLA Piper szakértőinek várakozásai szerint a technológiai, az élelmiszer-, italgyártó- és az élettudományi iparági tranzakciók továbbra is fölényben lesznek, de hamarosan megélénkülhetnek a nehéz helyzetben lévő szektorokban is az M&A üzletkötések – főleg a kiskereskedelemben, vagy a vendéglátásban és szabadidő-iparban, – különösen, ha a kormányok által eddig biztosított pénzügyi támogatások a későbbiekben visszaesnek – írják a közleményben.

Kovaloczy Áron, a DLA Piper Business Advisory Kft. ügyvezető igazgatója, a DLA Piper pénzügyi és üzleti tanácsadási üzletágának magyarországi vezetője a közleményben kifejtette, 2021 júliusa fontos mérföldkő lesz.

A több mint egy éves törlesztési moratórium után hull majd le a lepel arról, hogy mekkora bajba kerültek a COVID járványnak leginkább kitett vállalatok, és mekkora nemteljesítő hitelállomány (NPL) alakul ki a bankoknál.

Jövő év második felében derül ki igazán az is, hogy a járvány mennyi kényszereladást fog okozni, milyen hatással lesz a hazai M&A piacra. Ez az időszak azért is lesz izgalmas, mert a törlesztési moratórium megszűnésével lényegében egy időben lép életbe Magyarországon az uniós Szerkezetátalakítási Irányelvnek megfelelő új szabályozás, amely új lehetőséget fog kínálni a nehéz helyzetben lévő, de életképes vállalatok számára, és ez várhatóan az M&A lehetőségekre is hatással lesz – tette hozzá.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1023 irányelve, a Szerkezetátalakítási Irányelv 2019 nyarán lépett hatályba, mely lehetőséget biztosít egy eddig a magyar jogban nem létező eljárás meghonosítására, az életképes, de nehézségekkel küszködő vállalkozások korai restrukturálására.

A szerkezetátalakítás célja, hogy a fizetésképtelenség szélére sodródott adós egyes hitelezőivel vagy valamennyi hitelezőjével olyan szerkezetátalakítási tervet fogadjon el és hajtson végre, amellyel megelőzhető az adós fizetésképtelensége, illetve biztosítható a működőképessége.

Az irányelv átültetése a nemzeti jogba a tervek szerint a törlesztési moratórium megszűnésével lényegében egy időben, 2021 júliusában fog megtörténni – ismertette a DLP Piper.