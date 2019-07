Gattyán György és Hugh Jackman közös üzletbe kezdett

Egy New York-i lakásból nőtte ki magát az Egyesült Államok egyik legexkluzívabb edzőterem-hálózata, ahová Hugh Jackman és a Victoria's Secret modelljei is eljárnak edzeni

A napokban több portált is körbejárta a hír, hogy a The Dogpound nevű konditeremben – amelyben Gattyán György is tulajdonrészt szerzett – Justin Bieber Grammy-díjas popelőadó is megfordult. Sőt, a róla készült fotón az is látszik, hogy az amerikai konditeremben egy Teqball asztal előtt pózol, amely szintén a Docler cégcsoport milliárdos tulajdonosához köthető.

Gattyán György 2018-ban szerzett tulajdonrészt a The Dogpoundban. A terem New Yorkban található, és tulajdonosa még – egyebek mellett – Hugh Jackman, aki szintén lejár az edzőterembe

– közölte a Nemes Tamás, a Docler Holding kommunikációs vezetője a VG.hu-val. A cég idén újabb termet nyitott, ezúttal Los Angelesben. „A két konditerem igen népszerű az Egyesült Államokban, hiszen a Victoria’s Secret modellek mellett színészek, celebek kedvenc helye lett” – tette hozzá.

Lakásból kinőtt franchise

A The Dogpound története évekkel korábban indult el New Yorkból: Kirk Myers személyi edző 2010-ben költözött a keleti parti városba és a kezdetekkor testvére lakásán tartotta meg az első óráit, majd szájhagyomány útján elterjedt a neve a többmilliós városban. Pár évvel később már Hugh Jackman testőreit kellett edzenie, majd magának a hollywoodi sztárnak is tartott külön órákat.

Kezdetben New York manhattani városrészén található edzőterem alapvetően egy férfi klub volt, ahová egy 14 fős baráti társaság – későbbi befektetők – jártak el mindennap edzeni. A hely nevét pedig Jackman francia bulldogja inspirálta, hiszen a kutya mindig ott volt a közös edzések alatt.

Később Myers ügyfélköre akkorára nőtt, hogy már saját edzőtermen kellett gondolkodnia, de a megnyitáshoz nem volt elegendő tőkéje: befektetőket keresett az ügyfelei között – ekkor szállt be az üzletbe Hugh Jackman is, de befektetőként megjelent Tom Farley, a New York-i tőzsde korábbi elnöke is –,

így több mint 1,5 millió dollárt szerzett ahhoz, hogy megnyissa az első The Dogpoundot 2016 elején.

Jelenleg a New York-i edzőterem mintegy 300 ügyfelet szolgál ki, többek között modellek, profi sportolók kedvenc helyévé nőtte ki magát. Nemes Tamás szerint a közösségi oldalaknak is köszönhetően egyre felkapottabb lett az edzőterem, a hírességek szívesen adták az arcukat a helyhez. „Itt az edzések közösségi élményt nyújtanak a vendégeknek, a terem üzemeltetői pedig kifejezetten odafigyelnek arra, hogy személyre szabva mindenki megkapja azt, amiért jött” – tette hozzá.

Kirk Myers a kezdeti üzletpolitikájáról úgy nyilatkozott a CNBC-nek, hogy amikor már ismert edző lett, megnézte, mekkora a bérezése a legjobban kereső személyi edzőknek, majd a fölé árazta be magát. Ez azt jelenti, hogy

akár az 1000 dollárt is elkérheti óránként.

Azt is mondta, tudja, hogy „ez felháborító egy kicsit”, főleg úgy, hogy 17 évvel ezelőtt 40 dolláros órabérért edzett másokat, de a díjazása kapcsán azt is hozzátette, ez inkább egy afféle „marketing dolog”.

Lapunk úgy tudja, azáltal, hogy Gattyán Györgynek New Yorkban és Los Angelesben is vannak ingatlanjai, számos alkalommal családjával együtt vendége volt a New York-i edzőteremnek, így saját tapasztalata volt abban, hogy miben más a The Dogpound, mint a többi edzőterem. Ezek után fogalmazódott meg benne az ötlet, hogy befektetőként és társtulajdonosként is jelen legyen az edzőterem életében, majd a többi befektetővel együtt közös döntést hoztak abban, hogy a nyugati parton is nyissanak egy újabb edzőtermet.

Információink szerint az elkövetkező években egy Amerika-szerte látogatható prémium kategóriás franchise-ban gondolkodnak, amely további nagyobb városokban is elérhető lesz.

A franchise hivatalos kommunikációja szerint „egy exkluzív, de mégis szerény közösséget” akarnak létrehozni, ahol profi szakértőkkel egy innovatív és wellness központú életmódra válthatnak át a vendégek.