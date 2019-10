Gyökeres változás söpör végig a legnagyobb cégeken

Az Unilever évente mintegy 700 ezer tonna műanyagot állít elő, a cég most azt tervezi, hogy ezt a számot csökkenti az elkövetkező öt év alatt, a csomagoláshoz pedig alapvetően újrahasznosított műanyagot és más alternatív megoldásokat alkalmazna. Mindazonáltal Alan Jope, az Unilever vezérigazgatója a BBC-nek adott interjújában azt mondta, hogy a „műanyag alapvetően egy fantasztikus anyag”.

Jope a brit közszolgálati csatornának kifejtette, hogy sok alternatív megoldás sokkal rosszabb a környezet számára, mert szerinte

lehet, hogy divatos az üveg felé történő „hisztérikus” elmozdulás, de „félelmetes hatással” lehet ez a fajta csomagolás a szénlábnyomra, vagyis az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatására.

Az Egyesült Királyság legnagyobb élelmiszergyártója az Unilever, amely tucatnyi egészségügyi, szépségápolási és tisztító márkanévvel is rendelkezik, Alan Jope szerint a cég továbbra is a fiatalabb fogyasztókat akarja megszólítani, ezért is döntöttek úgy, hogy a műanyagmentességre is hangsúlyt fektetnek. Hozzátette, erre azért van szükség, mert az Y generációba tartozók – akik 1980 és 1995 között születtek –, illetve a Z generáció – amelynek tagjai 1990-es évek végén születettek – környezet tudatosabbak, mint az idősebb korosztályok. Azt is mondta, nincs abban ellentmondás, hogy egy vállalkozás fenntartható pályára áll, miközben jobb pénzügyi teljesítményre is törekszik.

Mélységesen hisszük, hogy a fenntarthatóság jobb pénzügyi eredményességhez vezet

– mondta a vezérigazgató.

A cég korábban közölte azt is, hogy többek között gyárai, irodái és disztribúciós központjai a világ mind az öt kontinensén kizárólag megújuló forrásból származó hálózati villamosenergiát használnak. Az Unilever szerint a társaság energiahatékonysági programjai keretében jelentős befektetéseket hajtott végre, amelyek nyomán

teljes energiafelhasználása 28 százalékkal csökkent, az egy tonna késztermékre jutó szén-dioxid-kibocsátás 2008 óta pedig a felére esett.

A műanyagmentes technológiák napjainkban egyre terjedőben van: Will Smith családja 2015-ben alapította a Just water nevű újrahasznosított vizespalack márkáját, amely a Nestlé palackozott vizének alternatívájaként gyorsan ismertté vált. A céget jelenleg 100 millió dollárra becsülik.

Az Unilever műanyagmentes bejelentését követően több más vállalat is hasonló lépésre szánta el magát: a Procter & Gamble közölte hogy 2030-ra a felhasznált műanyag mennyiség felét tervezi csökkenteni. Eközben a Nestlé bejelentette, hogy 2025-ig megszünteti az összes nem újrahasznosítható műanyagot csomagolását, a Coca-Cola pedig kijelentette, hogy a következő évre megduplázza az újrahasznosított műanyag mennyiségét:

számításaik szerint 200 ezer palackot fognak előállítani percenként.

Az Unilever csatlakozott azon vállalatok listájához is, amelyben a cégek vállalták, hogy 2025-ig jelentősen csökkentik a műanyagfelhasználást, illetve vállalták azt is, egyre több újrafelhasznált műanyagot fognak használni a termékeik csomagolásához. A cég felhívta az Egyesült Királyság döntéshozóinak a figyelmét, hogy harmonizálják az újrahasznosítási elvárásokat annak érdekében, hogy a gyártók világossá tegyék a fogyasztók számára a teendőket a csomagolással kapcsolatban.

Alan Jope szerint, ha egységesített gyűjtési rendszert alakítanának ki a válogatás és a feldolgozás terén, akkor az lehetővé tenné az ipar számára a címkézés egységesítését is, és megkönnyítené az emberek számára a szelektív hulladékgyűjtést. Az Unilever, amely az Egyesült Királyság egyik legnagyobb vállalata, ragaszkodott ahhoz, hogy a csomagolás megváltoztatása ne növelje az árakat.

Az Unilever világszerte több mint 190 országban van jelen, globálisan az élelmiszerek, kozmetikumok és háztartási tisztítószerek piacán az egyik vezető szereplő, forgalma 53,7 milliárd eurót tett ki 2017-ben, és világszerte 161 ezer embert foglalkoztat.

Címlapkép: AFP