Megjelent a Kína-szindróma a Samsungnál

A Samsung a csiprendelések hanyatlását és a bizonytalannemzetközi helyzetet okolja a negyedik negyedéves fiaskóért.

A Samsung Electronics negyedik negyedéves üzemi eredménye még az elemzők pesszimista várakozását is mélyen alulmúlva 29 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest – közölte a dél-koreai technológiai óriás, az okos­eszközökbe épített csipek iránti gyengülő kereslettel magyarázva a visszaesést.

A Samsung szerint az idei első negyedévben is visszafogott marad az üzemi eredmény, mivel a memóriacsipek piaca továbbra is gyengén muzsikál majd, de a második fél évben, amikor piacra kerülnek az új okostelefonok, valószínűleg megemelkednek majd a csipértékesítések is.

A világ legnagyobb okostelefon- és félvezetőgyártójának az eredménycsökkenése tovább növeli a befektetők aggodalmait,

miután az Apple a múlt héten már alaposan rájuk ijesztett, amikor – a kínai piac hanyatlását figyelembe véve – visszavágta negyedéves értékesítési előrejelzését.

Kínában egyébként a Reuters szerint nem csupán a piaci lassulás sújtja a külföldi technológiai cégeket, hanem a hazai cégek növekvő támogatása is. A Samsung piaci részesedése például a 2013-as 18 százalékról tavaly 1 százalék alá esett. A csipgyártásban azonban a dél-koreai vállalat továbbra is megkerülhetetlen, hiszen ők látják el csipekkel a legfontosabb okostelefon-gyártókat, köztük az Apple-t és a Huaweit.

A számokra áttérve a tavalyi utolsó negyedévben elért működési eredményét a Samsung 9,67 milliárd amerikai dollárra becsüli, ami messze elmaradt az elemzők 11,82 milliárd dolláros előrejelzésétől.

A mobilgyártó a negyedéves bevételét is a vártnál 11 százalékkal kevesebbre, mintegy 52,8 milliárd dollárra teszi. A Samsung a prognózishoz fűzött kommentárjában a csipértékesítések visszaesését egyrészt az adatközpontok rendeléseinek csökkenésével, másrészt a növekvő makrogazdasági bizonytalansággal magyarázta.

A cég közelebbről nem pontosította, hogy mit értett ez alatt, de Kim Jang-dzse, a KTB Investment & Securities elemzője szerint a Samsung DRAM-csipjeinek 30 százalékát a főként amerikai adatközpontok veszik meg. Az elemző kiemelte még a kínai–amerikai kereskedelmi háború negatív hatását, valamint a második és harmadik kategóriás kínai mobilgyártók romló piaci teljesítményét, amely a megrendeléseiket is visszafogta.

Az okoseszközöket egyszerre több feladat elvégzésére képessé tévő DRAM-csipek egyébként 10 százalékkal váltak olcsóbbá az utolsó negyedévben – írja a Dramexchange című szakmai periodika.

