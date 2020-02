Nő a kezességvállalás szerepe a kkv-k finanszírozásában

Az előző évinél 20 százalékkal több, 1046 milliárd forint hitelt vettek fel a kis- és középvállalkozások (kkv-k) az MFB Csoporthoz tartozó Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalásával tavaly.

Búza Éva vezérigazgató kiemelte, hogy 2019-ben minden ötödik kkv hitelfelvétel a Garantiqa kezességvállalásával valósult meg.

A kezességvállalás fontos eszköz a kkv-szektor finanszírozásában, az életképes, de gyenge hitelképességű, fedezettel nem rendelkezőket segíti; azokat a vállalkozásokat, amelyek a kereskedelmi bankoktól nem kapták volna meg a szükséges hitelösszeget.

Kormányzati szándék is, hogy az állami garanciavállalás azokat a hazai vállalkozásokat segítse elsősorban, amelyek a gyenge fedezettség vagy a magas kockázati besorolás miatt a Garantiqa kezességvállalása nélkül egyáltalán nem, vagy nem a kíván mértékű hitelt kaphatták volna meg a kereskedelmi bankoktól. Az úgynevezett addicionális állomány jelenti azt a kkv-kört, amely a Garantiqa segítsége nélkül nem jutott volna forráshoz.

Az állomány aránya 2019 végére kormányhatározatban rögzített 85 százalékot is meghaladta, 91 százalék volt.

Az intézményi kezességvállalás hatékonysága is érdemben javult a Garantiqa értékelése szerint, mivel 2019-ben egységnyi kezességvállalással nagyobb volumenű hitelnövekedést sikerült elérni, mint bármikor korábban.

Megjegyezték, a finanszírozási igény a kis- közepes- és mikro vállalkozások részéről továbbra is magas, ugyanakkor tény, hogy a hazai kkv-szektor hitelpenetrációja lényegesen elmarad az Európai Unió átlagától, de még a V4-ekétől is. Az intézményi kezességvállalásnak így továbbra is kiemelt szerepe lesz – írták.

A Garantiqa a nemzetgazdasági célnak megfelelően elsősorban a hosszú lejáratú, beruházásokat elősegítő ügyeleteket helyezi a fókuszba, 2015 óta a társaság által biztosított fejlesztési célú hitelek állományát négyszeresére sikerült emelni. Az utóbbi időszakban elért dinamikus bővülés egyik fontos eleme a digitalizáció – jelezték a közleményben.