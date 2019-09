Óriási megrendelés az Alteónál

Továbbra is az Alteo végzi a tiszaújvárosi TVK-Erőmű üzemeltetését és karbantartását, a társaság bő egymilliárd forint értékű szerződést kötött.

Több mint egymilliárd forint értékű vállalkozói szerződést kötött az Alteo a Mol Petrolkémia Zrt. tulajdonában álló TVK-Erőmű Kft.-vel – jelentette be tegnap a Budapesti Értéktőzsde honlapján az energetikai társaság. A megállapodás értelmében az Alteo a tiszaújvárosi TVK Ipartelepen található gőzerőmű rekonstrukciójához kapcsolódó feladatok elvégzésére kapott megbízást, ezen belül a fő- és segédberendezések élettartam-hosszabbító kivitelezési munkálatait, valamint a rekonstrukcióban részt vevő többi vállalkozó közötti koordinációs tevékenységet láthatja el a cég.

A tiszaújvárosi erőmű alapját egy gázturbinából, a hozzá csatlakozó póttüzeléses hőhasznosító kazánból és egy elvételes, kondenzációs gőzturbinából álló kombinált ciklusú egység képezi, a tartalék- és csúcs-gőztermelőkapacitást ezek mellett három kiegészítő kazán adja.

Az erőmű meghatározó szerepet tölt be a Mol Petrolkémia Zrt. működésében, mivel a vegyianyag-gyártó villamosenergia-igényének jelentős részét, gőzszükségletének pedig teljes egészét a tiszaújvárosi egység biztosítja, mindemellett pedig a Mol Rt. Tiszai Finomító üzemének is szolgáltat gőzt. A TVK-Erőmű fogadja a petrolkémiai technológiából származó fel nem használt gőzt, és kiszolgálja a Mol Petrolkémia fűtési rendszerét is. A szerződés alapján az Alteo feladata lesz a hőhasznosító kazán, a segédgőzkazánok, a segéd­hűtőrendszer, a gőzrendszer és a villamos rendszer meghatározott elemeinek felújítása és részbeni cseréje. A kivitelezést a Mol Petrolkémia üzemeinek leállásaihoz igazodva, 2020 decemberi határidőig végzik el.

A szerződésben szereplő feladatok teljesítése még idén elkezdődik, de a munka dandárja a jövő évre esik

– közölte a Világgazdaság megkeresésére Szécsi Balázs, az Alteo tranzakciós menedzsere.

A Mol csoport százszázalékos tulajdonában lévő TVK-Erőmű karbantartását és üzemeltetését jelenleg is saját személyzettel végzi az Alteo hosszú távú szerződés keretében, a mostani megbízás a korábbi hasonló jellegű tevékenység folytatása.

Az energetikai vállalkozások és szolgáltatások egyre több pénzt hoznak az energiacégnek, a szegmens árbevétele az idei első fél évben az egy évvel korábbi háromszorosára, 5,4 milliárd forintra ugrott, A hasonlóan intenzíven növekvő anyagi jellegű ráfordítások miatt az üzletágban 1,1 milliárd forintos EBITDA-t ért el az Alteo.

