Streamszolgáltatásában bízik a Walt Disney

Öt százalékkal erősödött a Walt Disney részvényárfolyama az október elején zárult negyedév biztató számait közreadó gyorsjelentésre, ám ennek a fele a pénteki zárásra már el is illant, miután a világ legnagyobb szórakoztatóipari vállalata bejelentette, hogy

mégsem fizet a második üzleti fél évére osztalékot.

Az ezzel megtakarított összeget az épp egy éve útjára indított streamszolgáltatása fejlesztésére fordítja, a Disney+ ugyanis dinamikus fejlődési szakaszába lépett, és további terjeszkedése befektetést igényel. A Netflix közvetlen versenytársának kikiáltott szolgáltatásra már az első évben 73,7 millió előfizetőt nyertek meg. Bár ez a fő riválisénak alig harmada, de gyorsan csökkentik a különbséget.

A járványhelyzetben az otthoni szórakozás szerepe felértékelődött, ebben kell most erősíteni – hangsúlyozta Bob Chapek vezérigazgató. Az is igaz, hogy a Disney+ egyelőre viszi a pénzt, de egy új szolgáltatásnál ez nem meglepő. Az viszont annál inkább, hogy a negyedéves vesztesége 580 millió dollár volt, míg az elemzők egymilliárdra tették a mínuszt. Haris Anwar szerint 2024-ben már profitot hozhat a videoszolgáltatás, az Investing.com vezető elemzője úgy látja, a Disney megerősödve jön ki a válságból.

Az online videotéka mellett a szórványosan újranyitott témaparkok is a vártnál jobb látogatottságot és bevételeket hoztak. A párizsi és a kaliforniai témapark zárva van ugyan, de a legnagyobb, a floridai – az engedélyezett 35 százalékkal – üzemel, az ágazat üzemi vesztesége így „csupán” 1,1 milliárd dollár volt, de remélik, hogy a vakcina kifejlesztése után hamar ledolgozzák a mínuszt.

A pandémia eddig 2,4 milliárd dolláros profittól fosztotta meg a Walt Disney-t – csak a témaparkoknál.

Kirándulóhajóik is jobbára a kikötőkben vesztegelnek, ám Chapek szerint az előjegyzési naptáruk 2021-re és 2022-re már lassacskán betelik. Filmstúdiójuk profitja 61 százalékkal, 419 millió dollárra csökkent a mozibezárások és a premierek jövőre halasztása miatt.

A konszern most zárult üzleti éve utolsó negyedének 14,71 milliárd dolláros bevétele ugyan 23 százalékkal elmarad az egy évvel ezelőtti, járványmentes időszakétól, ám félmilliárddal így is veri a Refinitiv elemzői konszenzusát. A kiigazított egy részvényre eső eredmény (EPS) 20 centes mínuszban volt, de a mínusz 70 centes várakozásnál így is sokkal szebb képet festett. A negyedéves veszteség 710 millió dollár, az üzleti évé 2,83 milliárd dollár volt.