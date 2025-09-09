A magyar piacon már letette névjegyét a Herbow, a tervek készek: a nemzetközi terjeszkedés következik (x)

Nemcsak a termékpaletta bővítésében, hanem a vállalati működés fejlesztésben is nagy előrelépés a Herbow International, a Hiventures egyik portfóliócége számára a friss Souldrops-integráció – emelte ki a VG podcast legújabb adásában Dráfi György, a Hiventures Zrt. üzletágvezetője és Németh Ottó, a Herbow International Zrt. vezérigazgatója. Az ökotudatos termékek iránti lakossági érdeklődésről, a Herbow impozáns, nemzetközi terjeszkedést is magában foglaló ambícióiról, valamint a Hiventures mindebben betöltött szerepéről beszélgettünk velük.
A beszélgetés során elhangzott, a magyar vevők kifejezetten fogékonyak és nyitottak a környezetbarát ökotermékek iránt, a Herbow azonban azzal, hogy a Souldrops-termékcsaláddal bővítette portfólióját, újabb célközönségeket tud megszólítani, sőt, a nemzetközi piacon is könnyebben tudja majd kiépíteni új pozícióit.
Jelenleg nagyobb potenciált látunk a Souldrops termékeinek nemzetközi terjesztésében, mint a Herbow mosódiós termékcsaládjában, ez azonban nem jelenti azt, hogy az eredeti terméktől elfordultunk volna. A Souldrops ugyanis azon túl, hogy egy kiváló termék, ultramodern dizájnnal is rendelkezik, így a következő évek sikerének egyik komoly letéteményese is lehet
– emelte ki Németh Ottó.
A beszélgetés során szó esett:
