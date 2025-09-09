A magyar piacon már letette névjegyét a Herbow, a tervek készek: a nemzetközi terjeszkedés következik (x)

A Herbow a magyar tisztítószerpiac egyik meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát az elmúlt években, a hazai vállalat azonban nem áll meg saját niche-ének határain, azon túl is meg kívánja vetni a lábát. A Herbow növekedési kilátásairól, a Souldrops integrálásáról és az ökotermékek piacáról Dráfi György, a Hiventures Zrt. üzletágvezetője és Németh Ottó, a Herbow International Zrt. vezérigazgatója beszélt a VG podcast legújabb adásában.

