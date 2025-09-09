Deviza
A magyar piacon már letette névjegyét a Herbow, a tervek készek: a nemzetközi terjeszkedés következik (x)

A Herbow a magyar tisztítószerpiac egyik meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát az elmúlt években, a hazai vállalat azonban nem áll meg saját niche-ének határain, azon túl is meg kívánja vetni a lábát. A Herbow növekedési kilátásairól, a Souldrops integrálásáról és az ökotermékek piacáról Dráfi György, a Hiventures Zrt. üzletágvezetője és Németh Ottó, a Herbow International Zrt. vezérigazgatója beszélt a VG podcast legújabb adásában.
A podcast vendége: Dráfi György, a Hiventures Zrt. üzletágvezetője, és Németh Ottó, a Herbow International Zrt. vezérigazgatója
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.09.09, 08:17

Nemcsak a termékpaletta bővítésében, hanem a vállalati működés fejlesztésben is nagy előrelépés a Herbow International, a Hiventures egyik portfóliócége számára a friss Souldrops-integráció – emelte ki a VG podcast legújabb adásában Dráfi György, a Hiventures Zrt. üzletágvezetője és Németh Ottó, a Herbow International Zrt. vezérigazgatója. Az ökotudatos termékek iránti lakossági érdeklődésről, a Herbow impozáns, nemzetközi terjeszkedést is magában foglaló ambícióiról, valamint a Hiventures mindebben betöltött szerepéről beszélgettünk velük.

 

Dinamikusan bővül a Herbow, a célok egyértelműek

A beszélgetés során elhangzott, a magyar vevők kifejezetten fogékonyak és nyitottak a környezetbarát ökotermékek iránt, a Herbow azonban azzal, hogy a Souldrops-termékcsaláddal bővítette portfólióját, újabb célközönségeket tud megszólítani, sőt, a nemzetközi piacon is könnyebben tudja majd kiépíteni új pozícióit.

Jelenleg nagyobb potenciált látunk a Souldrops termékeinek nemzetközi terjesztésében, mint a Herbow mosódiós termékcsaládjában, ez azonban nem jelenti azt, hogy az eredeti terméktől elfordultunk volna. A Souldrops ugyanis azon túl, hogy egy kiváló termék, ultramodern dizájnnal is rendelkezik, így a következő évek sikerének egyik komoly letéteményese is lehet

– emelte ki Németh Ottó.

A beszélgetés során szó esett:

  • a Herbow International kezdeteiről és a vállalat piaci pozíciójáról (00:50–02:50),
  • a Hiventures-szel való együttműködés apropójáról és hátteréről (03:10–05:20),
  • a Herbow – szintén Hiventures-portfóliótag – Souldrops-integrációjáról, és az ennek eredményeként alakuló termékpalettáról (05:40–09:30),
  • a Souldrops-integráció által elősegített vállalati fejlődésről, valamint a Herbow terveiről (09:50–14:10), 
  • az ökotermékek iránti lakossági és befektetői érdeklődésről (14:30–18:50)
  • és a Herbow előtt álló növekedési pályáról is (19:10–25:20).

