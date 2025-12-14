Május végén az Európai Unió döntött Ukrajnáról és ideiglenesen visszaállította az ukrán mezőgazdasági termékek kvótáit. A döntéstől joggal tartott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, ugyanis ez tovább súlyosbította a háború sújtotta gazdaság helyzetét. A szigorítás június 6-án lépett életbe. Brüsszel azonban rögtön engedékeny hangot ütött meg és jelezte, hogy valóban csak átmeneti lépésről van szó.

Bekövetkezett, amitől Zelenszkij félt; új ország vezeti be az eurót – a legolvasottabb májusi cikkek a nemzetközi gazdaságról / Fotó: AFP

Hozzátették, hogy dolgoznak már az EU-Ukrajna mélyreható és átfogó kereskedelmi övezet felülvizsgálatán, ezért a visszaállított kvóták csak 2025 végéig hatályosak. Ez pedig azt is jelenti, hogy Ukrajna az unióba exportált, szokásos éves mennyiségének csak a 7/12-ed része érintett.

Bulgáriában bevezetik az eurót: a lakosság ellene van, de akkor is megteszik

Az Európai Parlament július 8-án hagyta jóvá, hogy Bulgária bevezesse az eurót. Az ehhez szükséges jogszabályokat az uniós pénzügyminiszterek (Ecofin) még aznap el is fogadták. Bulgária csatlakozásával az euróövezeti országok száma 2026. január 1-jétől huszonegyre emelkedik. A döntést viszont egy Eurobarometer-felmérés előzte meg, mégis hogyan vélekednek Bulgária lakosai arról, hogy a kisebbségi kormány bevezetné az eurót.

A felmérésből az derült ki, hogy az euró bevezetését a bolgárok kevesebb mint fele támogatja.

A bolgárok 50 százaléka ellenzi az euró bevezetését és csak 43 százaléka támogatja. Ezzel Bulgária azon öt EU-tag közé került, ahol a többség nem akarja az eurót.

Egy biciklinél is olcsóbban adta az autót a Szegedre költöző kínai Byd

Az autóárak világszerte emelkednek, de az inflációs hullám ellenére a BYD pont az ellenkező irányba haladt májusban. A kínai autógyártó 22 elektromos és hibrid modelljének árát csökkentette a tavasz végén, így népszerű Seagull elektromos járművének ára egy felső kategóriás országúti kerékpár ára alá esett. Mindez első pillantásra kétségbeesett kísérletnek tűnhetett az eladások fellendítésére egy lassuló piacon, de a dolgok mélyére ásva teljesen más kép rajzolódott ki.

A legtöbb autógyártó óvatosan reagálna a lassulásra, csökkentené a termelést és mérsékelné a kedvezményeket. A BYD azért engedheti meg magának a támadó fellépést, mert egyedi költségstruktúrája a vertikális integrációban gyökerezik. Maga gyártja az akkumulátorait, tervezi a chipjeit és szigorúan ellenőrzi a működését. Amikor a riválisok árat csökkentenek, az náluk a törékeny árrések rovására megy.