Szédületes éve volt a magyar tőzsdének, de lehet ezt még fokozni - ezekre a részvényekre érdemes figyelni 2026-ban
A BUX index forintban 37, dollárban közel 60 százalékot ralizott az idén, a felértékelődés azonban nem a blue chipek együttes bomba formájának, hanem elsősorban az OTP minden képzeletet felülmúló futamának volt betudható, a kontraszt pedig a Richter részvénye kapcsán éles különösen, hiszen a cég részvénye 9 százalékos mínuszban jár az idén, a papírt övező elemzői optimizmus ellenére is – emelte ki Bukta Gábor, a Concorde elemzési üzletágvezetője, aki nemrég a VG-n megjelent cikkében egy 125 ezer pontos célárat adott a BUX index számára jövőre, és Somlai-Kiss Máté részvényelemző társaságában tekintette át velünk a BÉT 2025-ös esztendejét, egyben segített eligazodni a 2026-os várakozások útvesztőjében is.
Szédületes éve volt a magyar részvénypiacnak
A beszélgetés során szó esett:
- az OTP idei szárnyalásáról, a bankpapír értékeltségéről és a jövő évi kilátásokról (00:50–06:50),
- a Magyar Telekom nagy, majd kifulladó ralijáról, a növekedés további motorjáról, valamint az inflációkövető áremelések hiányáról (07:10–09:50),
- a Mol mozgalmas évéről, a finomító tüzének egyelőre be nem látható káráról, illetve a részvény potenciáljáról (10:10–15:40),
- az idén nagy csalódást keltő Richter-részvényről és arról, mennyire lehetnek túlzók az elemzői célárak (16:00–20:10),
- az Állami Nyomda szédületes ralijáról, a hatalmas osztalékvárakozásról és a választások eredményhatásáról (20:30–24:20),
- a Waberer’s ritka sűrű évének fontosabb fejleményeiről és arról, mennyire alulértékelt is a logisztikai vállalat részvénye (24:40–31:10),
- valamint az AutoWallis idei nullaszázalékos árfolyam-teljesítményéről is, amely a kifejezetten erős fundamentumok ellenére jött össze (31:30–34:30).
