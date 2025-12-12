Szédületes éve volt a magyar tőzsdének, de lehet ezt még fokozni - ezekre a részvényekre érdemes figyelni 2026-ban

Hatalmasat menetelt a BUX 2025-ben, ám a futam többnyire az OTP elképesztő, 60 százalékos ralijának volt köszönhető. Melyik blue chipre érdemes figyelni jövőre, miért lehet jó vétel még a Waberer’s vagy éppen az Állami Nyomda részvénye, és túlzók-e a Richter célárai? Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír elemzési üzletágvezetője és Somlai-Kiss Máté részvényelemző voltak az Arbitrázs vendégei.

