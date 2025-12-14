Jelentős adózási könnyítést kaphatnak jövőre a vállalkozások

A megemelt kivaküszöbök teljesen új helyzetet teremtenek, ugyanis a 3–6 milliárd forint árbevétel közötti cégek és az 50–100 fős vállalkozások előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy 2026-tól áttérjenek a 10 százalékos adókulcsú kisvállalati adózásra. A legnagyobb nyertesek azok a cégek lehetnek, ahol jelentős a személyi jellegű ráfordítás aránya – írja az Origo. A magyar vállalkozások számára tehát idén az év végi adótervezés fontosabb, mint valaha.

A megemelt kivaküszöbök teljesen új helyzetet teremtenek sok vállalkozás számára / Fotó: Shutterstock

Év végi adóoptimalizálás: ezek a legfontosabb teendők

Bagdi Lajos, a Niveus partnere szerint a vállalkozások számára idén is több lehetőség kínálkozik adóterheik csökkentésére:

TAO-ról kivára váltás mérlegelése a megemelt bevételi és létszámhatárok miatt.

Fejlesztések, k+f és környezetvédelmi beruházások időzítése, amelyek jelentősen csökkenthetik a társasági adót.

Helyi iparűzési adó optimalizáció közvetített szolgáltatásokkal, alvállalkozói teljesítésekkel vagy jogdíjbevételekkel.

Év végi juttatások helyes kezelése, amelyek a megfelelő időzítéssel a vállalkozás adóalapját is mérsékelhetik.

Gyakori hibák: határidők, rossz időzítés, kimaradó kedvezmények

A legtöbb hiba az év utolsó heteihez köthető. A cégek gyakran:

elmulasztják a NAV-bejelentéseket (például a kivára vagy a TAO-ra való visszatérésre vonatkozó döntést),

rosszul időzítik a beruházásokat és költségeket,

nem készítenek részletes év végi cash-flow- és adótervet.

„Előfordul, hogy egyetlen elmaradt bejelentés vagy rossz időzítés miatt milliós nagyságrendű kedvezmény vész el” – mondja a Niveus szakértője.

December 1–20.: kritikus időszak a cégeknek

Ebben a három hétben még több adózási döntés módosítható. Ide tartozik a kivából TAO-ra való visszatérés lehetősége. Aki 2026-tól a kivára készül, december végére már nem halogathatja a döntést.

2026: új adókedvezmények és magasabb kivaküszöbök

A következő évtől a kormány több környezetvédelmi és tiszta technológiát támogató adókedvezményt vezet be, amelyekhez érdemes már az idei beruházásokat is igazítani.

