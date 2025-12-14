Hanuka ünnepére összegyűlt zsidókra támadtak Ausztráliában, sokan meghaltak – a világ vezetői elítélik a terrortámadást

Lelőttek 12 embert és sokat megsebesítettek ismeretlen fegyveresek az ausztráliai Sydney Bondi Beach nevű híres tengerparti strandján vasárnap. Új-Dél-Wales állam miniszterelnöke, Chris Minns szerint terrortámadás történt a zsidó közösség ellen.

A mentők mindent megtettek a Bondi Beachen történt terrotámadás áldozataiért / Fotó: Anadolu via AFP

A rendőrség szerint az egyik támadót lelőtték, a másikat pedig elfogták, ő válságos állapotban van. Mal Lanyson új-dél-walesi rendőrfőnök szerint legalább 29-en megsebesültek – köztük két rendőr –, tizenhat embert kórházba szállítottak.

A helyi idő szerint 18:40 tájban kezdődött lövöldözés során a legalább két fegyveres a tengerparton a hanuka, a fények ünnepe alkalmából összegyűlt zsidókra nyitott tüzet. Antony Albanese ausztrál miniszterelnök közleményében sokkolónak és fájdalmasnak nevezte a Bondi Beach-i lövöldözést, valamint közölte, hogy a mentők a helyszínen vannak, és dolgoznak a sebesültek életének megmentéséért.

Új-Dél-Wales miniszterelnöke, Chris Minns mélységesen elszomorítónak nevezte a zsidó közösség ellen irányuló támadást.

„Ha szándékosan támadtak így ellenünk, ez olyan súlyos valami, amilyent soha egyikünk sem sejthetett. Ez borzasztó” – mondta a Sky News televíziónak Alex Ryvchin, az Ausztráliai Zsidóság Végrehajtó Tanácsának társelnöke. Hozzátette, hogy a média-tanácsadója is megsebesült a támadásban.

Világszerte elítélték a Bondi Beachen történt terrortámadást

Jichák Hercog izraeli elnök a zsidó közösség elleni támadásnak minősítette az ausztráliai lövöldözést. „Alávaló terroristák támadtak zsidókra, akik hanuka ünnepének első gyertyáját gyújtották meg a Bondi Beachen” – áll az államfő jeruzsálemi irodájának közleményében.

A vezetők világszerte elítélték vasárnap az ausztráliai Bondi Beach-i tengerparton elkövetett véres antiszemita támadást.

Christopher Luxon, Új-Zéland miniszterelnöke hangsúlyozta: „Ausztrália és Új-Zéland közelebb áll egymáshoz, mint a barátok, mi egy család vagyunk. Megdöbbentettek az elkeserítő Bondi Beach-i jelenetek. Együttérzésem – és minden új-zélandié – az érintettekkel” – tette hozzá.

„Mélységesen elkeserítő hírek érkeztek Ausztráliából. Az Egyesült Királyság együttérzését és részvétét küldi mindenkinek, akit érint a visszataszító Bondi Beach-i támadás” – közölte Keir Starmer brit miniszterelnök az X közösségi portálon.