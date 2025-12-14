Új fegyver születik – egyre népszerűbbek a földi drónok az ukrán fronton
A mostani arányokról Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka tájékoztatott, miközben a téli háborús helyzetről is beszélt. „A háború jelenlegi szakaszában a pilóta nélküli légi járművek adják az ellenséges célpontok elleni csapások mintegy 60 százalékát” – írta Szirszkij.
A katonai vezető elmondta, hogy csak novemberben az ukrán pilóta nélküli légi járművek (UAV-k) több mint 304 000 bevetést hajtottak végre, nagyjából 81 500 célpontot támadva vagy semmisítve meg, az elmúlt hónapokban ez az arány folyamatosan javult – tette hozzá.
Az ukrán pilóta nélküli szárazföldi járművek, vagyis UGV-k, 2000 bevetést hajtottak végre ugyanebben az időszakban
– írja a BusinessInsider.
A statisztikák rávilágítanak arra, hogy a légi drónok továbbra is uralják az ukrajnai csatatereket. Az UGV-k, továbbra is keresik a helyüket, Kijev igyekszik szélesebb körben integrálni őket katonai egységeibe. A kampány közepette több tucat ukrán vállalat és egység mutatta be saját UGV-jét, a paletta széles: ezek a miniatűr kocsiktól a távirányítású géppuskatoronnyal felszerelt teljes méretű teherautókig terjednek.
Akár egy katonát is helyettesíthet
A földi drónok különösen hasznosak, mivel veszélyes frontvonalbeli küldetéseket tudnak végrehajtani, amelyeket egyébként embereknek kellene teljesíteniük.
Az ukránok különféle célokra építik őket, a közvetlen támadásoktól és az aknamentesítéstől kezdve az utak megfigyeléséig és a frontvonalbeli ellátmányok szállításáig.
Néhány egység elkezdte együttesen használni a légi és földi rendszereket, például a Pokrovszkban lévő csapatok, akik UGV-ket használtak a ködben érkező orosz járművek észlelésére , majd később robbanó drónokkal támadták őket.
Oroszország élen jár a fejlesztésben
A légi fronton a Kreml erői voltak az elsők, akik zavarásképtelen, száloptikás drónokat vezettek be , amelyek mostanra elterjedtek a csatatéren.
Idén többször is arról számoltak be, hogy Moszkva nagyobb valószínűséggel integrálja a drónos hadviselést a soraiba, fokozza a tömegtermelést, hivatalos drónegységeket hoz létre, és az ukrán taktikák megfigyelése után új hadviselési doktrínát dolgoz ki.
„A hírszerző szerveink jelentése szerint az ellenség havi akár félmillió FPV drón szállítását célozta meg” – jelentette ki Szirszkij. „Az ukrán válasznak aszimmetrikusnak és hatékonynak kell lennie: meg kell erősítenie a harcot az ellenséges drónok ellen, és meg kell semmisítenie az ellenség pilóta nélküli erőinek infrastruktúráját is” – tette hozzá.
Szirszkij összefoglalást adott az elmúlt hónapok fejleményeiről, kiemelve, hogy Ukrajna erői
a teljes körű háború kezdete óta a legsúlyosabb kihívásokkal néztek szembe.
Az országban élő civileknek és katonáknak hamarosan egy újabb kegyetlen téllel kell megküzdeniük , mivel a hőmérséklet várhatóan januárban és februárban folyamatosan fagypont alá süllyed. Oroszország a helyi energiahálózatokat vette célba, amivel megsemmisítheti a fűtési rendszereket.