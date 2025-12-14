Új fegyver születik – egyre népszerűbbek a földi drónok az ukrán fronton

A mostani arányokról Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka tájékoztatott, miközben a téli háborús helyzetről is beszélt. „A háború jelenlegi szakaszában a pilóta nélküli légi járművek adják az ellenséges célpontok elleni csapások mintegy 60 százalékát” – írta Szirszkij.

Ukrajna: egyre nagyobb a föld drónok jelentősége / Fotó: NurPhoto via AFP

A katonai vezető elmondta, hogy csak novemberben az ukrán pilóta nélküli légi járművek (UAV-k) több mint 304 000 bevetést hajtottak végre, nagyjából 81 500 célpontot támadva vagy semmisítve meg, az elmúlt hónapokban ez az arány folyamatosan javult – tette hozzá.

Az ukrán pilóta nélküli szárazföldi járművek, vagyis UGV-k, 2000 bevetést hajtottak végre ugyanebben az időszakban

– írja a BusinessInsider.

A statisztikák rávilágítanak arra, hogy a légi drónok továbbra is uralják az ukrajnai csatatereket. Az UGV-k, továbbra is keresik a helyüket, Kijev igyekszik szélesebb körben integrálni őket katonai egységeibe. A kampány közepette több tucat ukrán vállalat és egység mutatta be saját UGV-jét, a paletta széles: ezek a miniatűr kocsiktól a távirányítású géppuskatoronnyal felszerelt teljes méretű teherautókig terjednek.

Akár egy katonát is helyettesíthet

A földi drónok különösen hasznosak, mivel veszélyes frontvonalbeli küldetéseket tudnak végrehajtani, amelyeket egyébként embereknek kellene teljesíteniük.

Az ukránok különféle célokra építik őket, a közvetlen támadásoktól és az aknamentesítéstől kezdve az utak megfigyeléséig és a frontvonalbeli ellátmányok szállításáig.

Néhány egység elkezdte együttesen használni a légi és földi rendszereket, például a Pokrovszkban lévő csapatok, akik UGV-ket használtak a ködben érkező orosz járművek észlelésére , majd később robbanó drónokkal támadták őket.

Oroszország élen jár a fejlesztésben

A légi fronton a Kreml erői voltak az elsők, akik zavarásképtelen, száloptikás drónokat vezettek be , amelyek mostanra elterjedtek a csatatéren.

Idén többször is arról számoltak be, hogy Moszkva nagyobb valószínűséggel integrálja a drónos hadviselést a soraiba, fokozza a tömegtermelést, hivatalos drónegységeket hoz létre, és az ukrán taktikák megfigyelése után új hadviselési doktrínát dolgoz ki.