A hazai vállalatok nap mint nap találkoznak új, ígéretesnek tűnő digitális megoldásokkal, amelyek gyorsabb feladatvégzést, egyszerűbb céges folyamatokat, és hosszú távon jelentős költségmegtakarítást ígérnek. Mindez valóban jól hangzik, az elmúlt években azonban számos vállalat felismerte, hogy egy új technológia csak akkor teszi ténylegesen könnyebbé a mindennapi munkát, ha valóban be tud épülni a szervezetbe – márpedig ez korántsem egyértelmű.

Digitális hatékonyság: a fejlődés csendes mozgatórugója / Fotó: Cherdchai101 / Shutterstock

Az ígéretesnek tűnő digitális szolgáltatásokat ugyanis számos cég azonnal, háttérfelmérés nélkül megvásárolta, később viszont nem tudta alkalmazni a napi feladatvégzésben. Sok esetben az is kiderült, hogy ezeket a megoldásokat valójában csupán a munkavállalók töredéke használta.

A modern vállalatok legnagyobb kihívása éppen ezért nem csak maga a technológiai verseny, hanem az is, hogy a régi működési metódusaihoz ragaszkodó szervezet hogyan tudja befogadni az újat. Ha a folyamatok átláthatatlanok, ha a munkatársak túlterheltek, ha a döntések mögött nincs kellő információ, akkor bármilyen eszköz csupán újabb rendszer lesz a sok között, valódi haszon nélkül. Ezért a fejlesztések első lépése nem maga az új platform bevezetése, hanem a vállalati működés megértése. A digitalizáció akkor működik, ha a mindennapi feladatokat végzők érzik, hogy a változás nem tőlük függetlenül, hanem értük történik. Ha a munkatársak megértik, hogyan könnyíti meg hosszú távon a technológia a munkájukat, akkor a kezdeti bizonytalanság helyét hamarabb átveheti a kíváncsiság és az együttműködés.

A hatékonyság többet jelent a gyors feladatvégzésnél: azt jelenti, hogy a szervezet képes átlátni saját folyamatait, képes rugalmasan reagálni, és változó környezetben is megtartani stabilitását.

Mindennek alappillérévé pedig az adat vált: ez adhat tisztább és pontosabb képet arról, mi történik a szervezetben.

A döntések így nem találgatásokra, hanem valós helyzetekre épülhetnek, ami már önmagában is hatalmas versenyelőnyt jelent. A mesterséges intelligencia és az automatizáció pedig tovább formálta a hatékonyságról alkotott képet. A monoton, ismétlődő feladatok kiszervezhetők, így a hangsúly egyre inkább arra kerül, hogyan lehet a munkatársak kreatív, problémamegoldó kapacitását felszabadítani.