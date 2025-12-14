Hiába nincs hely, egy trükkel mégis könnyen hálózatra csatlakozhat a napelem - itthon is terjed, de még tisztázni kell a részleteket

A hálózati kapacitások szűkössége miatt a hazai villamosenergia-szektorban egyre nehezebb a növekvő volumenű időjárásfüggő termelés és a villamosenergia-tárolók rendszerbe integrálása. A hálózat szűkössége miatt csak időszakonként hirdetnek meg olyan eljárásokat, amelyeken új betáplálási jogokon keresztül kapacitásokat osztanak ki. Ez arra ösztönözte a piaci szereplőket – nemcsak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában is –, hogy új megoldásokat keressenek a hálózatokhoz való hozzáférésre. Egy ilyen megoldás a kolokáció.

A kolokáció észszerű megoldás, nem igényel extra kapacitásokat / Fotó: cat on route / Shutterstock

A kolokáció a meglévő hálózati csatlakozási pont olyan megosztását jelenti, amikor a pontra egy másik projekt is rátelepülhet, kihasználva az időjárásfüggő termelés által aktuálisan nem hasznosított kapacitást – magyarázza Simon Gábor, a DLA Piper Hungary energia-szakterületének vezetője. A kolokáció jellemzően megújulóenergiaforrás- (főként nap- és szélenergia) alapú villamosenergia-termelés és akkumulátoros energiatároló rendszerek (BESS) párosítása

ugyanazon a helyszínen,

közös csatlakozási pont használatával,

amikor fizikailag közösen használják a termelői vezetéket.

A kolokáció műszaki megoldásként már megjelent a piacon, ám számos jogi és üzleti kérdés továbbra is nyitott maradt. Ezt a megoldást választotta az MVM is, amikor márciusban bejelentette, hogy a nyugati határnál létesít energiatárolót szélerőművekhez.

Egy kézben jobban optimalizálható a kolokáció

Azonos tulajdonosi körbe tartozó fotovoltaikus létesítmény (PV) és BESS együttműködése esetén a kolokáció előnye, hogy kiegyensúlyozza az időjárásfüggő termelést a tároló integrálásával, és további bevételi forrást jelent a beruházónak. Az eltérő tulajdonú PV és BESS esetén – a költséghatékonysági előnyök mellett – jelentős kockázatok merülhetnek fel az újonnan (másodlagosan) csatlakozó projektnél, ha a hálózati csatlakozás eredeti jogosultja valamiért elveszti ezen jogait.

A Pexapark elemzése rávilágít, hogy a kolokációs megállapodások egyre népszerűbbek Európában: 2025 eleje óta a BESS Deal Tracker 22 kolokációs tranzakciót rögzített az európai piacokon (mindegyik PV + BESS), ez 3 gigawattóra tárolási kapacitást jelent. Bár ez még mindig messze elmarad az ugyanebben az időszakban önálló BESS-projektekre kötött, mintegy 14,4 gigawattóra volumenű szerződésektől,

a növekedési pálya figyelemreméltó: 676 százalékos az emelkedés 2024-hez képest, ami meghaladja az önálló BESS-beruházások 392 százalékos növekedését.

Csökkennek a költségek

A kolokáció szinergiákat teremthet: csökkennek a fajlagos fejlesztési, engedélyezési és kivitelezési költségek, valamint az üzemeltetési költségek is megoszthatók az egyes projektek között. A PV- és BESS-rendszerek megfelelően összehangolt működése esetén a rendszerhasználati díjak is optimalizálhatók, tovább javítva a projektek megtérülését.