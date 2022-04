A rajongónak több mint 10 évet kellett várni rá, hogy jó hírek érkezzenek az Avatar háza tájáról. A folytatást eredetileg 2014-re tervezte a 20th Century-Fox, ám a megjelenésre azóta sem volt lehetőség. A hosszú várakozást most megtörte a stúdió és közölték, hogy a film

2022. december 15-én érkezik a magyar mozikba.

Az amerikai megjelenési dátum december 16. lesz – számolt be róla az IGN Hungary. A Las Vegasban jelenleg is zajló CinemaCon rendezvények rántották le a leplet az Avatar 2-ről. A fesztivál résztvevőinek a film első előzetesét is levetítették.

A magyar közönség ezt a május 5-én a mozikban debütáló Dr. Strange második része előtt láthatják majd.

Az internetre egy héttel ez után kerül majd fel a trailer. Mindezek mellett a film teljes címe is napvilágot látott:

Avatar: A víz útja (eredeti címe Avatar: The Way of Water)

A film folytatása az első részhez hasonlóan úttörőnek fog számítani a szakmában. James Cameron blockbustere ugyanis rekord számú formátumban fog a mozik műsorára kerülni. A The Hollywood Reporter azt írja, hogy a hagyományos 2D-s verzió mellett jegyet lehet majd váltani 3D-s, IMAX-es vagy PLF-es vetítésekre is. Ezek mellett lesznek még különböző fényelésű és hangrendszerű formátumok is, illetve 4K-s vetítésekről is szólnak a hírek.

A filmet 160 különböző nyelven mutatják majd be.

A CinemaCon-on részt vett a film producere, Jon Landau és videóhívásban bejelentkezett James Cameron is.

A rendezős elmondta, hogy az Avatar: A víz útjával egy olyan filmet alkottak, amit egyszerűen muszáj lesz moziban megnézni.

További jó hír a rajongóknak, hogy a stúdió az ősztől elindítja a hype hadjáratot a film promójához. Ennek keretében ismét moziba küldik a 2009-es Avatart szerte a világon, újraeffektezve és újramasterelt hangzással.

Ennek a bemutatója szeptember 23-tól várható.