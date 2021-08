Magyarországon a finanszírozási gát megszűnt a meddőségi kezeléseknél, minden egyes kezelési módszer megnyílt és elérhető – mondta egy meddőségről szóló online sajtótájékoztatón Toldy-Schedel Emil, az Egyházi Kórházak Egyesületének elnöke. Korábban a meddő párok jelentős része nagyobb bizalommal fordult a magánellátókhoz, mint az állami intézményekhez, az állam felvásárolta ezeket az meddőségi centrumokat, és a kezelés finanszírozása nem jelent problémát. Hozzátette: most arra kell felhívni a meddő párok figyelmét, hogy hogyan tudnak eljutni a kezelésekhez. Statisztikai adatok szerint a meddőség minden hetedik párt érinti.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A férfimeddőség területén azt látszik, hogy 81 százalék nem fordul senkihez a problémáival, hét százalék pedig az interneten keres megoldást. Ezért fejlesztettek ki egy XXI. századi, digitális technológiát, ami az érintett pároknak nyújt segítséget

– mondta Csongvai Csaba, a Merck orvosigazgatója. A weboldalon anonim módon 0–24 órában választ kaphatnak a párok a felmerülő kérdéseikre.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) jelenleg öt IVF, vagyis a lombikkezelést támogat, sikeres szülés után pedig újabb négy lehetőséget finanszíroz.

A Magyarországon működő meddőségi centrumok sikerességi aránya nem marad el a nemzetközi eredményektől. Általánosságban elmondható, hogy az embrióbeültetéssel végződő ciklusok átlagosan közel 35 százalékában eredményesek. Ugyanakkor a terhesség igazolódása után is vannak veszteségek, a mesterséges megtermékenyítések 10-15 százalékánál a baba nem születik meg.

Az utóbbi 20 évben a férfiak ondósejt-koncentrációja a felére csökkent, negyven évre visszatekintve pedig a harmadára – mondta Balogh István, a Budai Irgalmasrendi Kórház andrológiai szakambulancia-vezetője. Hozzátette, a koronavírus-járvány sem tett jót a meddő férfiaknak, akik átestek a fertőzésen, azok között is jelentősen csökkent a spermiumok száma. A meddő párok, amikor az ötödik beavatkozás is sikertelen, jellemzően külföldi centrumokhoz fordulnak, ez lehet a kiáramlás egyik oka — tette hozzá Balogh István. A külföldi donor bankokban petesejtet is tudnak vásárolni a meddő párok, ami Magyarországon nem engedélyezett. A szakember felhívta a figyelmet, hogy vannak olyan funkcionális tesztek, amelyeket nem finanszíroz a NEAK a férfioldalról. Hozzátette, a férfiak esetében a szűrővizsgálatoknak csupán a felét támogatják, a szakember szerint ezt a mértéket a nőkéhez hasonlóan kellene meghatározni.