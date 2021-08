Komposztáló okosrobot segíti a városi közösségeket ökológiai lábnyomuk csökkentésében és a körforgásos gazdaság elősegítésében.

A Compocity egy szenzorokkal felszerelt megoldás, amely speciális mikroorganizmus-kultúra segítségével két hét alatt lebontja a szerves hulladékot, elvégzi a komposztálást.

A folyamat során a beépített szenzorok a beltartalom minőségét mérik, amit a Compocityhez fejlesztett felületen követhetnek a felhasználók. A rendszer részét képező adminfelületen keresztül közösségi küldetéseket, versenyeket is létre lehet hozni, ami amellett, hogy edukálja a felhasználókat, segíti fenntartani a motivációt, és mivel irodákban, iskolákban is el lehet helyezni a robotot, a közösségépítést is erősítheti.

Fotó: KALLUS GYÖRGY / VG

A startupot tavaly nyáron alapította Pancsa Emese, miután befejezte hollandiai tanulmányait.

Formatervezőként szerettem volna egy olyan megoldást létrehozni, amely a fenntarthatóságot nemcsak anyagminőségben kommunikálja, hanem aktívan részt tud venni az ökológiai körforgásban. Miután lediplomáztam, hazajöttem, és jelentkeztem a Design Terminal mentorprogramjába az ötleteimmel, hogy segítsenek kitalálni, hogy lesz mindebből termék és vállalkozás

– mondta a VG-nek Pancsa Emese. Hozzátette, a program során ismerte meg egyébként vegyészmérnöki háttérrel, nagy üzletfejlesztési tapasztalattal rendelkező kulcsmentorát, Farkas Zsuzsannát, aki társalapító is lett.

A cégalapítás után a Compocity 40 millió forintos befektetést kapott az Arete Zrt.-től és a Prímaenergia Zrt.-től, amiből tavaly decemberre létrehozták az első tíz ökorobotot és a hozzájuk tartozó teljes szoftveres hátteret. A robotok kihelyezését idén februárban kezdték el, és azóta folyamatos az edukációs roadshow, hogy minél több intézménnyel és vállalattal megismertessék a megoldást. Már több cég is az ügyfelükké vált, és előfizetője a Compocitynek. A startup ugyanis úgy döntött, hogy nem egy drága dobozos terméket dob piacra, hanem egy komplett szolgáltatást, amely egyszeri belépési díj után havi előfizetéssel érhető el. Tehát üzemeltetik is a robotot, újratöltik benne a mikroorganizmust, és ha az előfizető kéri, segítenek a komposzt és a komposzttea hasznosításában is. A visszacsatolás sem marad el, az alkalmazás üzenetet küld arról, hogy például a szomszédos óvoda gesztenyefájához került a komposzt.

Az igazi áttörést az hozta meg, amikor komposzt helyett elkezdtünk kéthetente keletkező növénytápról beszélni. Sokan ekkor értették meg, hogy nem egyszerű hulladékkezelésről, hanem értékteremtésről szól a Compocity

– emelte ki Pancsa Emese. Az alapítók jelenleg a második körös befektetésre készülnek, szeretnék elindítani a tömeggyártást, ehhez azonban 1,2 millió euróra lesz szükségük. A tervek szerint a szériagyártást már jövőre elkezdik, és a komplett folyamatot Magyarországon szeretnék megvalósítani. A nemzetközi terjeszkedés is a jövőbeni célok között szerepel, már számos európai országból megkeresték az alapítókat, de első körben vélhetően olyan országok piacára fognak belépni, mint Nagy-Britannia, Svájc vagy a skandináv országok, ahol már fejlettebb a társadalom ökotudatossága.